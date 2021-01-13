В Брюсселе бунты, на автомобиль короля Филиппа напали

Беспорядки в Брюсселе начались после того, как погиб преступник-эмигрант во время ареста.
В среду вечером, 13 января, в Брюсселе автомобиль короля Филиппа подвергся нападению.
Как сообщает Telegram-канал Мир в моменте, нападение произошло потому, что на улицах Брюсселя происходили бунты.
По информации, мигранты подожгли полицейский участок. Все началось после того, как погиб преступник-эмигрант во время ареста, в субботу, 9 января.
Как сообщает The Brussels Times, около 500 демонстрантов собрались в среду около Северного полицейского участка Брюсселя после смерти 23-летнего Ибрагима Б., который скончался примерно через час после ареста в минувшие выходные.
Несмотря на то, что власти дали разрешение только на демонстрацию с участием 100 человек, около 500 человек пришли с просьбой прояснить причину смерти Ибрагима Б.
Первоначально демонстрация проходила мирно, но около 16:00 ситуация накалилась, и несколько человек начали бросать камни и петарды в полицию, которая несколько раз применила водомет. Организаторы демонстрации тщетно пытались успокоить людей. Тем временем было разбито окно полицейской машины, а в нескольких местах возникли небольшие пожары.
Как сообщает издание HNL, рядом с беспорядками внезапно появилась машина короля Филиппа, узнаваемая по номерному знаку 1. Автомобиль окружила полиция и защитила от демонстрантов. Автомобиль короля Филиппа направлялся с его рабочего места в Брюсселе в замок Лакен. Учитывая время, очень велика вероятность, что король был в машине.
О каких протестах сообщалось ранее:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.