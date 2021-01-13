В Брюсселе бунты, на автомобиль короля Филиппа напали

В Брюсселе напали на автомобиль короля Филиппа / скриншот из видео

В среду вечером, 13 января, в Брюсселе автомобиль короля Филиппа подвергся нападению.

Как сообщает Telegram-канал Мир в моменте, нападение произошло потому, что на улицах Брюсселя происходили бунты.

По информации, мигранты подожгли полицейский участок. Все началось после того, как погиб преступник-эмигрант во время ареста, в субботу, 9 января.

Как сообщает The Brussels Times, около 500 демонстрантов собрались в среду около Северного полицейского участка Брюсселя после смерти 23-летнего Ибрагима Б., который скончался примерно через час после ареста в минувшие выходные.

Несмотря на то, что власти дали разрешение только на демонстрацию с участием 100 человек, около 500 человек пришли с просьбой прояснить причину смерти Ибрагима Б.

Первоначально демонстрация проходила мирно, но около 16:00 ситуация накалилась, и несколько человек начали бросать камни и петарды в полицию, которая несколько раз применила водомет. Организаторы демонстрации тщетно пытались успокоить людей. Тем временем было разбито окно полицейской машины, а в нескольких местах возникли небольшие пожары.

Как сообщает издание HNL, рядом с беспорядками внезапно появилась машина короля Филиппа, узнаваемая по номерному знаку 1. Автомобиль окружила полиция и защитила от демонстрантов. Автомобиль короля Филиппа направлялся с его рабочего места в Брюсселе в замок Лакен. Учитывая время, очень велика вероятность, что король был в машине.

О каких протестах сообщалось ранее: