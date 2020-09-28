В Брюсселе объяснили, почему убрали фразу Борреля "ЕС - не банкомат"

Представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано дал официальный комментарий по поводу скандальной фразы Жозепа Борреля.
Чиновники Европейского союза прокомментировали ситуацию с удалением фразы "Евросоюз - не банкомат" из статьи верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, которая описывала его визит в Украину.
Об этом сообщает немецкий портал Deutsche Welle со ссылкой на слова представителя Евросоюза по вопросам внешней политики Петера Стано.
"Эта фраза была впоследствии удалена, чтобы лучше отразить визит верховного представителя в Киев, который был очень продуктивным", — заявил он.
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Скандал с фразой "Евросоюз не банкомат" - что было ранее
- 22 сентября 2020 года Жозеп Боррель прибыл в Киев, где провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем МИД Дмитрием Кулебой. Еврочиновник заверил президента в том, Брюссель поддерживает Украину и ее народ.
- После этого была официальная статья Борреля по итогам его визита в Украину. В материале была фраза: "Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — Главред), Европейский Союз — не благотворительная организация либо банкомат. Лучший способ для нас поддержать Украину — это помочь в реформировании страны. Но осуществить эти реформы могут только сами украинцы".
- Впоследствии эту фразу удалили из статьи. Остальной текст остался без изменений.
Автор: Дмитрий Видоменко