В Брюсселе объяснили, почему убрали фразу Борреля "ЕС - не банкомат"

Жозеп Боррель / УНИАН

Чиновники Европейского союза прокомментировали ситуацию с удалением фразы "Евросоюз - не банкомат" из статьи верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, которая описывала его визит в Украину.

Об этом сообщает немецкий портал Deutsche Welle со ссылкой на слова представителя Евросоюза по вопросам внешней политики Петера Стано.

"Эта фраза была впоследствии удалена, чтобы лучше отразить визит верховного представителя в Киев, который был очень продуктивным", — заявил он.

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Скандал с фразой "Евросоюз не банкомат" - что было ранее