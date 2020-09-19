В бундестаге ФРГ оценили риски остановки строительства Северного потока-2

Отказ от "Северного потока-2" ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.
Остановка строительства газопровода "Северный поток-2" может привести к многомилионным штрафным санкциям, заявил депутат бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт.
Об этом Герд рассказал в интервью РИА Новости.
Депутат напомнил, что газопровод не является проектом России или Германии, поскольку в нем участвуют более 100 фирм.
"Северный поток" — это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением его остановим, то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам", — отметил депутат.
Также Гердт подчеркнул, что отказ от "Северного потока-2" ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.
"Мы закрываем угольные станции, отказываемся от атомной энергетики, переходим на электротранспорт, и где же мы будем брать энергоресурсы", — задался вопросом депутат.
По его словам, вся история вокруг остановки газопровода является борьбой за энергетические рынки сбыта, так как США, учитывая их планы по поставкам в Европу сжиженного газа, невыгодно строительство газопровода из России.
Северный поток-2 – что об этом говорилось ранее:
- 17 сентября депутаты Европарламента выступили с призывом провести международное расследование отравления Алексея Навального, а также ввести жесткие санкции в отношении РФ и остановить строительство газопровода Северный поток-2.
- 13 сентября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение по проекту "Северный поток-2" должна принять Германия.
- 12 сентября депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что правящая партия — Христианско-демократический союз (ХДС) — намерена "наказать" Россию за отравление оппозиционера Алексея Навального и отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2".
- 9 сентября польское правительство предложило Германии использовать свою газотранспортную систему в том случае, если Берлин откажется от реализации российского проекта Северный поток-2.
- 8 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение по будущему проекта "Северный поток 2" из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального будет "не германским, а европейским".
- 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы. По словам главы МИД Германии, ситуацию с Навальным не стоит сужать до дискуссий о строительстве "Северного потока-2". Маас уточнил, что свыше 100 компаний, половина которых немецкие, участвуют в строительстве газопровода. Кроме того, в реализации "Северного потока-2" задействованы 12 стран ЕС.