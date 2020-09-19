В бундестаге ФРГ оценили риски остановки строительства Северного потока-2

В Германии оценили риски остановки Северного потока-2 / Reuters

Остановка строительства газопровода "Северный поток-2" может привести к многомилионным штрафным санкциям, заявил депутат бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт.

Об этом Герд рассказал в интервью РИА Новости.

Депутат напомнил, что газопровод не является проектом России или Германии, поскольку в нем участвуют более 100 фирм.

"Северный поток" — это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением его остановим, то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам", — отметил депутат.

Также Гердт подчеркнул, что отказ от "Северного потока-2" ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.

"Мы закрываем угольные станции, отказываемся от атомной энергетики, переходим на электротранспорт, и где же мы будем брать энергоресурсы", — задался вопросом депутат.

По его словам, вся история вокруг остановки газопровода является борьбой за энергетические рынки сбыта, так как США, учитывая их планы по поставкам в Европу сжиженного газа, невыгодно строительство газопровода из России.

Северный поток-2 – что об этом говорилось ранее: