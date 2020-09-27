В центр Минска стягивают военную технику и силовиков

Возле Дворца независимости в Минске скопилось много военной техники / news.tut.by

На воскресенье, 27 августа, в столице Беларуси запланированы масштабные акции протеста. Сегодня в стране уже 50-й день протестов. В центр Минска стягивают военную технику и ОМОН.

Рядом с Дворцом Республики уже стоит техника, из нее, судя по форме, выгружаются военные, у некоторых заметно оружие, передает Telegram-канал РИА Новости.

"Рядом с Площадью независимости в Минске, где ранее собиралась оппозиция, также уже дежурят силовики, выставлены милицейские автобусы, дорога перекрыта", - говорится в сообщении.

В районе Стелы силовиков и ограждений пока не видно, но проезд в область рядом с резиденцией Лукашенко закрыт.

В МВД Беларуси заявили, что 27 сентября в Минске "будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро". Это намерены сделать "во избежание чрезвычайных происшествий", передает tut.by.

В субботу, 26 сентября, во время протестных акций было задержано 150 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116, уточнили в МВД.

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Тем временем лидер оппозиции Светлана Тихановская обратилась к белорусам. Ее обращение опубликовано в Телеграм-канале Пул Первой.

"История последних месяцев показывает, что мы можем всё (…) Сегодня 50-й день нашего протеста, и беларусский народ сегодня снова выходит на улицы. Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно. Демократия — это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - сказала она.

Протесты в Беларуси - что было ранее: