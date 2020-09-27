В центр Минска стягивают военную технику и силовиков

Сегодня в Беларуси уже 50-й день протестов.
На воскресенье, 27 августа, в столице Беларуси запланированы масштабные акции протеста. Сегодня в стране уже 50-й день протестов. В центр Минска стягивают военную технику и ОМОН.
Рядом с Дворцом Республики уже стоит техника, из нее, судя по форме, выгружаются военные, у некоторых заметно оружие, передает Telegram-канал РИА Новости.
"Рядом с Площадью независимости в Минске, где ранее собиралась оппозиция, также уже дежурят силовики, выставлены милицейские автобусы, дорога перекрыта", - говорится в сообщении.
В районе Стелы силовиков и ограждений пока не видно, но проезд в область рядом с резиденцией Лукашенко закрыт.
В МВД Беларуси заявили, что 27 сентября в Минске "будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро". Это намерены сделать "во избежание чрезвычайных происшествий", передает tut.by.
В субботу, 26 сентября, во время протестных акций было задержано 150 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116, уточнили в МВД.
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Тем временем лидер оппозиции Светлана Тихановская обратилась к белорусам. Ее обращение опубликовано в Телеграм-канале Пул Первой.
"История последних месяцев показывает, что мы можем всё (…) Сегодня 50-й день нашего протеста, и беларусский народ сегодня снова выходит на улицы. Мы вышли остановить этот режим, и мы делаем это мирно. Демократия — это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - сказала она.
Протесты в Беларуси - что было ранее:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, после которых начались масштабные акции протеста.
- По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- 23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Лидер белорусских оппозиционеров Светлана Тихановская заявила, что инаугурация Лукашенко - это "фарс". Также Тихановская заявила, что является единственным лидером, который избран белорусским народом.
- Ряд стран Запада не признали Лукашенко легитимным президентом. Срок действия президентских полномочий Лукашенко истекает 5 ноября.