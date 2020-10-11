В центр Минска стянули силовиков и военную технику

В Беларуси пройдет новая акция против режима Лукашенко/ Reuters

В воскресенье, 11 октября, в центре Минска должна пройти новая акция оппозиции Беларуси. Сотрудники правоохранительных органов уже начали стягивать колоны военной техники. Местные жители заметили военнослужащих с боевым оружием.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на Интернациональную улицу подъехала колонна военных грузовых автомобилей. Оттуда вышли военные, вооруженные автоматами Калашникова.

Как утверждают журналисты, на проспекте Независимости была зафиксирована еще одна колонна военной техники, в составе которой – водометы.

Очередная политическая акция оппозиции должна начаться в Минске в 14:00 по местному времени.Читайте такжеВ России объявили в розыск Светлану Тихановскую

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