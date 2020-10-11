В центр Минска стянули силовиков и военную технику

Очевидцы событий увидели в Минске военнослужащих с огнестрельным оружием.
В воскресенье, 11 октября, в центре Минска должна пройти новая акция оппозиции Беларуси. Сотрудники правоохранительных органов уже начали стягивать колоны военной техники. Местные жители заметили военнослужащих с боевым оружием.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на Интернациональную улицу подъехала колонна военных грузовых автомобилей. Оттуда вышли военные, вооруженные автоматами Калашникова.
Как утверждают журналисты, на проспекте Независимости была зафиксирована еще одна колонна военной техники, в составе которой – водометы.
Очередная политическая акция оппозиции должна начаться в Минске в 14:00 по местному времени.Читайте такжеВ России объявили в розыск Светлану Тихановскую
События в Беларуси
- 9 августа в республике Беларусь состоялись выборы президента, на которых по официальным данным Центризбиркома победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Оппозиция не признала Лукашенко победителем президентских выборов и считает, что триумфатором избирательного процесса является кандидат-оппозиционер Светлана Тихановская.
- В ходе протестов вечером, 11 августа, белорусские правоохранители массово избивали активистов и случайных прохожих. Были арестованы около 7 тысяч человек.
- На Западе не признали Лукашенко избранным президентом Беларуси и ввели санкции против белорусских чиновников.
- В оппозиции утверждают, что на фоне событий в республике со службы уже увольняются причастные к разгону протестов силовики.
Автор: Андрей Ганжа