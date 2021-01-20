В центре Мадрида произошел мощнейший взрыв, есть жертвы

Взрыв был такой силы, что его ощутили по всему городу
В среду, 20 января, в Мадриде произошел взрыв. Сообщается, что он ощущался по всему городу. Причина взрыва пока неизвестна, как и были ли пострадавшие.
Телеграм-каналы опубликовали видео произошедшего. Судя по данным геолокации, взрыв прогремел в здании отеля. В то же время по данным телеграм-канала "Раньше всех", ЧП произошло рядом с домом престарелых.
Сразу после взрыва началась эвакуация людей.
Взрывная волна чувствовалась почти во всех районах Мадрида.
Как сообщило издание El Mundo, взрыв в Мадриде произошел, предварительно, из-за утечки газа.
Чуть позже появилась информация о пострадавших - известно о 6 раненых, один в тяжелом состоянии.
В то же время в полиции Мадрида сообщили, что в результате взрыва несколько человек погибли, пишет издание El Pais.
О каких взрывах сообщалось ранее:
- В Йемене в аэропорту города Аден во время прибытия представителей нового правительства случился мощный взрыв, который унес жизни более двух десятков человек.
- Мощный взрыв произошёл в поликлинике Городской больницы № 2 Челябинска - там взорвалась кислородная будка.
- В американском городе Балтимор произошел взрыв в здании Baltimore Gas & Electric. В результате инцидента пострадали по меньшей мере десять человек.