В центре Мадрида произошел мощнейший взрыв, есть жертвы

В Мандриде прогремел взрыв / соцсети

В среду, 20 января, в Мадриде произошел взрыв. Сообщается, что он ощущался по всему городу. Причина взрыва пока неизвестна, как и были ли пострадавшие.

Телеграм-каналы опубликовали видео произошедшего. Судя по данным геолокации, взрыв прогремел в здании отеля. В то же время по данным телеграм-канала "Раньше всех", ЧП произошло рядом с домом престарелых.

Сразу после взрыва началась эвакуация людей.

Взрывная волна чувствовалась почти во всех районах Мадрида.

Как сообщило издание El Mundo, взрыв в Мадриде произошел, предварительно, из-за утечки газа.

Чуть позже появилась информация о пострадавших - известно о 6 раненых, один в тяжелом состоянии.

В то же время в полиции Мадрида сообщили, что в результате взрыва несколько человек погибли, пишет издание El Pais.

Так выглядело здание до и после взрыва / фото соцсети

О каких взрывах сообщалось ранее: