В центре Минска собрались более 100 тысяч человек: что известно о задержанных

Силовики в центре Минска / Вадим Замировский, TUT.BY

Число участников марша в центре Минска приблизилось к показателям прошлой недели, люди растянулись вдоль проспекта Независимости.

По данным белорусского ресурса tut.by, люди в черной форме пытались разбивать колонны протестующих.

Силовики отрезали голову колонны и начали задерживать людей. По словам очевидцев, силовики хватали людей десятками, грузили в автозаки и увозили в РОВД.

Как сообщают очевидцы, в общей сложности в шествии в Минске принимают участие более 100 тысяч человек. Люди продолжают стягиваться с прилегающих улиц.

Митингующие растянулись вдоль всего проспекта Независимости и движутся в направлении площади Государственного флага, где расположена резиденция Александра Лукашенко.

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Первые группы людей подошли к оцеплению у резиденции и остановились в нескольких метрах от него.

Силовики развернули там стену из стальных щитов на основе бронированных разведывательно-дозорных машин.

Ранее сообщалось о том, что в Минске накануне запланированных масштабных акций оппозиции заметили колонны военной и специальной техники.

Читайте такжеБронетехника и кордоны ОМОНа: в Минске протестующие окружают дворец ЛукашенкоНа улицах столицы Беларуси заметили колонну БТР, грузовики с тентами защитного цвета, а также спецмашины для разблокирования и с водометами.

Напомним, неделю назад тысячи демонстрантов пришли к резиденции президента Александра Лукашенко, куда перебросили бронетехнику.

Позднее в Сети опубликовали фото Лукашенко у резиденции с автоматом в руках.

Как известно, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.