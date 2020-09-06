В центре Минска собрались более 100 тысяч человек: что известно о задержанных

Силовики хватали людей десятками и грузили в автозаки.
Число участников марша в центре Минска приблизилось к показателям прошлой недели, люди растянулись вдоль проспекта Независимости.
По данным белорусского ресурса tut.by, люди в черной форме пытались разбивать колонны протестующих.
Силовики отрезали голову колонны и начали задерживать людей. По словам очевидцев, силовики хватали людей десятками, грузили в автозаки и увозили в РОВД.
Как сообщают очевидцы, в общей сложности в шествии в Минске принимают участие более 100 тысяч человек. Люди продолжают стягиваться с прилегающих улиц.
Митингующие растянулись вдоль всего проспекта Независимости и движутся в направлении площади Государственного флага, где расположена резиденция Александра Лукашенко.
Читайте такжеДержать сцепку: как в Минске протестующие дают отпор "карателям"
Первые группы людей подошли к оцеплению у резиденции и остановились в нескольких метрах от него.
Силовики развернули там стену из стальных щитов на основе бронированных разведывательно-дозорных машин.
Ранее сообщалось о том, что в Минске накануне запланированных масштабных акций оппозиции заметили колонны военной и специальной техники.
Читайте такжеБронетехника и кордоны ОМОНа: в Минске протестующие окружают дворец ЛукашенкоНа улицах столицы Беларуси заметили колонну БТР, грузовики с тентами защитного цвета, а также спецмашины для разблокирования и с водометами.
Напомним, неделю назад тысячи демонстрантов пришли к резиденции президента Александра Лукашенко, куда перебросили бронетехнику.
Позднее в Сети опубликовали фото Лукашенко у резиденции с автоматом в руках.
Как известно, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.