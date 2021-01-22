Самоподжог в центре Минска: мужчина получил ожоги более 50% тела

В Следственном комитете Беларуси утверждают, что перед инцидентом пострадавший облил себя неизвестной жидкостью.
В пятницу, 22 января, в центре Минска у Дома правительства 35-летний мужчина совершил самоподжог. Согласно информации властей, он облил себя неизвестной жидкостью. Пострадавший госпитализирован в больницу с ожогами более 50% тела.
Как сообщает Tut.by, охранники использовали огнетушитель и смогли сбить пламя с горящего человека. На место инцидента прибыла скорая помощь, после чего пострадавшего увезли в больницу. Место происшествия оцепили силовики.
В Минздраве заявили, что мужчина находится без сознания. В ходе первичного медицинского осмотра были зафиксированы ожоги более 50% тела. Пострадавшего отвезли в Республиканский ожоговый центр.
Согласно информации Следственного комитета республики Беларусь, на улице Советской в Минске мужчина облил себя неизвестной жидкостью, после чего произвел самоподжог. Огонь сумели потушить сотрудник полиции и прохожий.
"По данным следствия, днем 22 января, 35-летний мужчина напротив здания, расположенного на улице Советской в Минске, облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он госпитализирован в учреждение здравоохранения", - подчеркивается в сообщении СК.
О причине действий пострадавшего не сообщается.
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