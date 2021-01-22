Самоподжог в центре Минска: мужчина получил ожоги более 50% тела

Пострадавшего госпитализировали в больницу / Tut.by

В пятницу, 22 января, в центре Минска у Дома правительства 35-летний мужчина совершил самоподжог. Согласно информации властей, он облил себя неизвестной жидкостью. Пострадавший госпитализирован в больницу с ожогами более 50% тела.

Как сообщает Tut.by, охранники использовали огнетушитель и смогли сбить пламя с горящего человека. На место инцидента прибыла скорая помощь, после чего пострадавшего увезли в больницу. Место происшествия оцепили силовики.

В Минздраве заявили, что мужчина находится без сознания. В ходе первичного медицинского осмотра были зафиксированы ожоги более 50% тела. Пострадавшего отвезли в Республиканский ожоговый центр.

Самоподжог в Минске / Tyt.by

Согласно информации Следственного комитета республики Беларусь, на улице Советской в Минске мужчина облил себя неизвестной жидкостью, после чего произвел самоподжог. Огонь сумели потушить сотрудник полиции и прохожий.

Самоподжог в Минске / Tut.by

" По данным следствия, днем 22 января, 35-летний мужчина напротив здания, расположенного на улице Советской в Минске, облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. В настоящий момент он госпитализирован в учреждение здравоохранения", - подчеркивается в сообщении СК.

О причине действий пострадавшего не сообщается.

Беларусь новости

В последние полгода в Беларуси фиксируется нестабильная политическая ситуация. На территории республики 9 августа состоялись выборы президента, на которых победу с результатом в 80,1%, по данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко, правящий страной с 1994 года. Значительная часть белорусов не признает победу Лукашенко. В стране периодически происходят масштабные митинги.

Александр Лукашенко утверждает, что он готов пойти на конституционную реформу в Беларуси, чтобы передать часть полномочий главы государства. При этом он также говорит, что отдаст власть в стране только после того, как потеряет поддержку внутренних войск.

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