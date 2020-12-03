В центре Москвы больницу охватил огонь: названо число жертв и возможные причины

Пожар в Москве потушили сегодня рано утром.
В четверг, 3 декабря, в центре Москвы – на ул. Дурова – на третьем этаже больницы, которая находится на реконструкции, произошел масштабный пожар, погибли двое рабочих, а 27 – спасены.
Огонь охватил площадь 100 квадратных метров – горели бытовки и строительные конструкции, сообщает Интерфакс со ссылкой на сведения МЧС России.
По словам источника агентства, возможные причины пожара в больнице – курение в неположенном месте и короткое замыкание.
Смертельный пожар в Москве потушили к 6:03 (5:03 по Киеву).
Возгорание было в больнице, которая находится по адресу ул. Дурова, 26, пишет ТАСС.
- Справка. В Москве на ул. Дурова, 26 находится не одно медицинское учреждение.
- В частности, по этому адресу расположены Московский Международный онкологический центр и Клиническая больница №63.
Автор: Екатерина Присяжнюк