УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В центре Москвы больницу охватил огонь: названо число жертв и возможные причины

3 декабря 2020, 07:35

Пожар в Москве потушили сегодня рано утром.

В результате пожара в московской больнице погибли два человека – Новости Москва
В Москве в результате пожара в больнице погибли два человека / Скриншот

В четверг, 3 декабря, в центре Москвы – на ул. Дурова – на третьем этаже больницы, которая находится на реконструкции, произошел масштабный пожар, погибли двое рабочих, а 27 – спасены.

Огонь охватил площадь 100 квадратных метров – горели бытовки и строительные конструкции, сообщает Интерфакс со ссылкой на сведения МЧС России.

По словам источника агентства, возможные причины пожара в больнице – курение в неположенном месте и короткое замыкание.

Смертельный пожар в Москве потушили к 6:03 (5:03 по Киеву).

Возгорание было в больнице, которая находится по адресу ул. Дурова, 26, пишет ТАСС.

  • Справка. В Москве на ул. Дурова, 26 находится не одно медицинское учреждение.
  • В частности, по этому адресу расположены Московский Международный онкологический центр и Клиническая больница №63.
пожар новости Москвы
Сейчас вы просматриваете новость «В центре Москвы больницу охватил огонь: названо число жертв и возможные причины». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В российской Госдуме посоветовали Санду "не кукарекать"В российской Госдуме посоветовали Санду "не кукарекать" У Байдена после падения два перелома: Трамп обратился к демократуУ Байдена после падения два перелома: Трамп обратился к демократу В Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из регионаВ Приднестровье резко ответили на призыв Санду выгнать российские войска из региона В Москве объяснили, почему не выведут войска из ПриднестровьяВ Москве объяснили, почему не выведут войска из Приднестровья В Иране рассказали об оружии, которым убили руководителя ядерной программыВ Иране рассказали об оружии, которым убили руководителя ядерной программы
Следующий материал

Последние новости

07:35
В центре Москвы больницу охватил огонь: названо число жертв и возможные причины
07:13
Врач рассказал, как избавиться от храпа простыми способами Видео
06:55
Медведчук и Порошенко создали союз и пошли на Зеленского войной мнение
06:54
Экс-президента Франции убил коронавирус
06:27
Бархат в тренде: в моду на зиму 2021 вошли манящие бархатные юбки и платья Фото Видео
Реклама
06:04
Кто создан для поста директора: астролог назвал знак Зодиака
05:32
Локдаун и остановка транспорта в Украине: в Раде объяснили ситуацию Видео
05:07
Чем опасны для здоровья облысение и седые волосы - ответ медиков
04:40
Чарующая женская стрижка шапочка из 60-х вернулась в моду - фото Фото
04:27
"Сексапильная": звезда Квартала топлес показала нескромные фото
04:05
Что делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы и о чем просить Видео
03:29
У Кравчука объяснили, почему Россия срывает переговоры по Донбассу Видео
02:52
У Зеленского обманывают народ насчет вступления в НАТО – военный эксперт Видео
02:09
Гороскоп на 4 декабря для всех: денежный скачок и убыточная спешка Видео
01:33
"Только остается между ног болтаться": ученые нашли новую причину импотенции
01:08
Доктор Комаровский назвал главную опасность коронавируса​ Видео
00:53
Девушка Илона Маска голая снялась в лесби-фотосессии
00:40
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Видео
02 декабря, среда
23:52
В Кабмине раскрыли детали локдауна в Украине Видео
23:48
Ювентус легко и разгромно обыграл дома Динамо
Реклама
23:15
Врач назвал причину, почему Австралия смогла победить эпидемию коронавируса Видео
22:57
Жуткие фото из больницы: пациенты с коронавирусом лежат рядом с трупами Видео
22:26
ООН вычеркнула марихуану из списка опасных наркотиков
22:22
В Раде назвали новое условие введения локдауна в Украине Видео
22:08
Кабмин потребовал предоставить анализ карантина выходного дня
21:40
В МИД рассказали, почему Украине нужно много учений НАТО
21:40
Назревают новые протесты: Санду обрушилась с новыми обвинениями в адрес Додона Видео
21:30
В НАТО отреагировали на конфликт между Украиной и Венгрией
21:12
Коронавирус в Украине 2 декабря – за сутки выявили более 13 тысяч больных Видео
21:04
В Нагорный Карабах массово возвращаются беженцы из Армении Видео
20:48
Гороскоп на 3 декабря для всех: быстрый роман, рабочий успех и расставание с деньгами Видео
20:46
В Днепре коп устроил стрельбу в начальника охраны кафе Видео
20:39
"Карантин ничего не поменяет​": врач назвал действенное средство от эпидемии коронавируса​ Видео
20:35
"Не курите бамбук": Милованов высказался о кредите МВФ Видео
20:09
В Слуге народа рассказали, хватит ли голосов для принятия бюджета
20:08
"Разрушитель клеток": врач назвала опасный картофель Видео
20:07
В моде необыкновенная женская стрижка до плеч блант боб: фото Фото
20:04
Universal переснимет фильм Ван Хельсинг
20:04
В Украине готовят тотальное тестирование на COVID-19 - когда и где Видео
20:00
Эпидемиолог притушил оптимизм после сведений ВОЗ по коронавирусу: чего ожидать Видео
Реклама
19:57
Компания "Венето" показала инновационное производство средств индивидуальной защиты для медиков Фото новости компании
19:48
В Украине снова изменили правила карантина: какие действуют запреты Видео
19:33
В Минздраве бьют тревогу из-за ситуации в больницах
19:28
В России допустили срыв переговоров по Донбассу в Нормандском формате Видео
19:24
Супрун озаботилась количеством секса у украинцев Видео
19:10
"Не узнать": помолодевшая Могилевская удивила поклонников
19:04
В СНБО призвали местные советы срочно собраться на сессии - в чем причина
19:00
В Украину идет резкое похолодание: синоптики предупредили об опасности Видео
18:33
Во Львове решили, будут ли проводить массовые гулянья на Рождество
18:23
Путин дал команду на масштабную вакцинацию от COVID-19: кому сделают прививку Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять