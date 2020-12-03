В центре Москвы больницу охватил огонь: названо число жертв и возможные причины

В Москве в результате пожара в больнице погибли два человека / Скриншот

В четверг, 3 декабря, в центре Москвы – на ул. Дурова – на третьем этаже больницы, которая находится на реконструкции, произошел масштабный пожар, погибли двое рабочих, а 27 – спасены.

Огонь охватил площадь 100 квадратных метров – горели бытовки и строительные конструкции, сообщает Интерфакс со ссылкой на сведения МЧС России.

По словам источника агентства, возможные причины пожара в больнице – курение в неположенном месте и короткое замыкание.

Смертельный пожар в Москве потушили к 6:03 (5:03 по Киеву).

Возгорание было в больнице, которая находится по адресу ул. Дурова, 26, пишет ТАСС.