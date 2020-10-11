В Чехии шокированы жестокостью белорусского ОМОНа: страна лечит побытих протестующих

Чехия приняла на лечение пострадавших в ходе протестов белорусов / Reuters

Слава о жестокости белорусского ОМОНа дошла до Чехии – страна приняла на лечение 43 граждан Беларуси, пострадавших в ходе протестов, начавшихся после президентских выборов. В МИД страны подчеркнули, что не ожидали таких тяжелых травм.

Об этом сказано в сообщении министерства внутренних дел Чехии на сайте ведомства.

По информации, всего в страну прибудет около 50 белорусов. В основном это люди в возрасте от 20 до 30 лет, сейчас самому младшему пациенту 15 лет, самому старшему – 56, рассказали в ведомстве.

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек сообщил, что почти всем пострадавшим необходима психологическая реабилитация.

Он отметил, что большинство пациентов из Беларуси уже перенесли операции.

"Травмы (в том числе психологические) у белорусов тяжелее, чем мы ожидали. К ним относятся огнестрельные ранения, множественные переломы всего тела, травмы глаз и ушей после взрыва гранаты, у некоторых людей даже наблюдаются следы пыток", – сообщил Гамачек.

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