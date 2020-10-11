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В Чехии шокированы жестокостью белорусского ОМОНа: страна лечит побытих протестующих

11 октября 2020, 11:08

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек сообщил, что почти всем пострадавшим необходима психологическая реабилитация.

Протесты, Беларусь
Чехия приняла на лечение пострадавших в ходе протестов белорусов / Reuters

Слава о жестокости белорусского ОМОНа дошла до Чехии – страна приняла на лечение 43 граждан Беларуси, пострадавших в ходе протестов, начавшихся после президентских выборов. В МИД страны подчеркнули, что не ожидали таких тяжелых травм.

Об этом сказано в сообщении министерства внутренних дел Чехии на сайте ведомства.

По информации, всего в страну прибудет около 50 белорусов. В основном это люди в возрасте от 20 до 30 лет, сейчас самому младшему пациенту 15 лет, самому старшему – 56, рассказали в ведомстве.

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек сообщил, что почти всем пострадавшим необходима психологическая реабилитация.

Он отметил, что большинство пациентов из Беларуси уже перенесли операции.

"Травмы (в том числе психологические) у белорусов тяжелее, чем мы ожидали. К ним относятся огнестрельные ранения, множественные переломы всего тела, травмы глаз и ушей после взрыва гранаты, у некоторых людей даже наблюдаются следы пыток", – сообщил Гамачек.

Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:

  • 1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
  • 22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали. Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
  • 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.
  • 22 августа в Сеть попало видео пыток протестующих в изоляторе Минска. После выборов в ходе мирных акций протеста в Беларуси было задержано более семи тысяч человек.
  • 19 августа в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.

Новости Чехии протесты в Беларуси избиение протестующих
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