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В Черном море обнаружили уникальные запасы природного газа

17 октября 2020, 19:22

Общий размер нового месторождения составляет 405 миллиардов кубометров.

Эрдоган
Эрдоган заявио о выявлении новыхпасов газа в Черном море за / @HaberturkTV

В Черном море выявили новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров.

Об этом в субботу, 17 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения бурового судна Fatih. Трансляция велась в Twitter-аккаунте главы государства.

По его словам, общий размер нового месторождения составляет 405 миллиардов кубометров.

В августе Эрдоган сообщал, что команда Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море - это крупнейшее в истории страны месторождение голубого топлива.

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"Если 21 августа текущего года мы объявляли об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние работы позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что Анкара намерена начать добычу газа из этих запасов в 2023 году.

  • Ранее Эрдоган заявил о том, что Турция осознает важность Украины в контексте региональной стабильности и безопасности. Анкара не признает Крым территорией РФ и в дальнейшем по-прежнему намерена поддерживать территориальную целостность украинского государства.
  • В пятницу, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Турции. Он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, после чего стороны подписали договоренности по военному сотрудничеству двух государств.
  • Ранее Зеленский заявил, что Украина надеется на присоединение Турции к Крымской платформе – новому формату, задачей которого станет деоккупация аннексированного Россией украинского полуострова.

газ Реджеп Тайип Эрдоган Новости Турции
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