В Черном море затонул сухогруз: опубликован список украинцев на борту

Сухогруз Arvin затонул у берегов Турции / news.myseldon.com

В ходе поисково-спасательной операции у черноморского побережья Турции удалось спасти пятерых членов команды затонувшего сухогруза Arvin, найдены тела четырех погибших.

Как сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер, сухогруз под российским флагом затонул у побережья района Инкуму, передает Анадолу.

Члены команды, предположительно, находились на трех спасательных шлюпках.

В район бедствия выдвинулись катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции. Однако ввиду плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена.

В Минобороны Турции сообщили, что в операции по спасению членов команды затонувшего российского сухогруза задействован также фрегат ВМС.

Затонувший сухогруз шел в болгарский Бургас.

Как уточняет РИА Новости, губернатор турецкой провинции Бартын заявил, что 13 членов экипажа сухогруза, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не РФ, как сообщалось ранее.

В то же время ператором затонувшего у берегов Турции сухогруза является украинская компания Tesoro Marine (Одесса). Данные публикуются со ссылкой на Российский профсоюз моряков.

По данным ТАСС, 10 членов экипажа - граждане Украины:

Рустам Казимов;

Виталий Качур;

Геннадий Кравченко;

Анатолий Савостин;

Сергей Сибилев;

Александр Перкатый;

Виталий Мережко;

Владислав Затерка;

Владислав Остапенко;

Андрей Мельниченко.

Еще двое членов экипажа - россияне:

Виталий Галенко;

Николай Климов.

По данным АПА, спасательную операцию значительно затрудняет шторм, который также мог стать причиной кораблекрушения. Издание пишет, что спасателям удалось найти четырех членов экипажа. Также отмечается, что судно при подходе к порту раскололось надвое.

Отметим, что согласно реестру судов этот сухогруз уже не существует. В списке судов на портале Водный транспорт сухогруз Arvin, построенный в 1975 году, уже отмечен как списанный.

По информации украинского судового реестра, Arvin ходит под флагом Палау, до 2014 года сухогруз состоял в Российском международном реестре судов.