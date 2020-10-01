В Дании выдали разрешение использовать Северный поток-2

Северный поток-2 / Reuters

Руководство энергетического агентства Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение эксплуатировать газопровод Северный поток-2 на датском континентальном шельфе.

Об этом сообщают представители пресс-службы ведомства.

По их словам, компания-оператор Северного потока-2 обратилась за соответствующим разрешением в конце минувшего года.

"Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию участка газопровода Nord Stream 2 на ряде условий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов", ‒ рассказали в агентстве.

В частности, Nord Stream 2 AG ввод в эксплуатацию газопровода разрешен только в том случае, когда хотя бы один из трубопроводов был испытан, проверен и когда были выполнены соответствующие условия разрешения на строительство и разрешения на эксплуатацию.

До того сообщалось, что трубопровод Северного потока-2 на датском континентальном шельфе является частью более крупного проекта, состоящего из двух параллельных ниток общей протяженностью 1230 километров. Они предназначены для транспортировки газа из России в Германию.

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