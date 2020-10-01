В Дании выдали разрешение использовать Северный поток-2

Профильное ведомство выдало официальные бумаги на эксплуатацию российского газопровода.
Руководство энергетического агентства Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение эксплуатировать газопровод Северный поток-2 на датском континентальном шельфе.
Об этом сообщают представители пресс-службы ведомства.
По их словам, компания-оператор Северного потока-2 обратилась за соответствующим разрешением в конце минувшего года.
"Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию участка газопровода Nord Stream 2 на ряде условий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов", ‒ рассказали в агентстве.
В частности, Nord Stream 2 AG ввод в эксплуатацию газопровода разрешен только в том случае, когда хотя бы один из трубопроводов был испытан, проверен и когда были выполнены соответствующие условия разрешения на строительство и разрешения на эксплуатацию.
До того сообщалось, что трубопровод Северного потока-2 на датском континентальном шельфе является частью более крупного проекта, состоящего из двух параллельных ниток общей протяженностью 1230 километров. Они предназначены для транспортировки газа из России в Германию.
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Северный поток-2 новости - что было ранее:
- После отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, который проходит лечение в немецкой клинике Шарите, в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.
- В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас предупредил, что остановка реализации СП-2 приведет к серьезным экономическим потерям немецких компаний, которые активно участвуют в проекте.
- Тем временем потенциальный преемник канцлера ФРГ Фридрих Мерц призвал отстрочить строительство газопровода Северный поток-2 на два года по причине отравления российского оппозиционера.
- Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призывала не связывать вопрос строительства Северного потока-2 с отравлением Навального, однако позднее заявила, что реализация Nord Stream-2 под вопросом.