В Джорджии приняли окончательное решение о победителе выборов президента США

Голоса в штате пересчитывали трижды.
Штат Джорджия официально утвердил кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена победителем выборов президента США. Пересчет голосов в штате проводили трижды.
Об этом сообщает CNN.
Госсекретарь Джорджии Брэд Реффенспергер заявил, что этот день стал особенно важным в вопросе прозрачности президентских выборов.
"Теперь жители штата могут двигаться вперед, зная, что их голоса, и только их законные голоса были подсчитаны точно, справедливо и надежно", - заявил Реффенспергер.
Отметим, Джо Байден получил 16 голосов выборщиков в штате Джорджия.
На данный момент согласно данным подсчета в режиме реального времени, на выборах президента лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден – он получил 306 голосов выборщиков. Результат Трампа – 232 голоса выборщиков.
Тем временем глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что действующий президент США Дональд Трамп проведет мирную передачу власти победителю на президентских выборах Джо Байдену. Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post.
"Я знаю, что будет мирная передача власти", - сказал Кадлоу.
Он также заявил, что не видит "раздражения" в действиях Трампа после объявления предварительных результатов выборов. По его мнению, президент "просто внимательно следит за тем, чтобы выборы в стране прошли честно и без фальсификаций".
Отметим, в понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков США соберется на заседание, чтобы проголосовать за назначение будущего президента.
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Выборы в США - последние новости:
- Официальные лица штата Джорджия отвергли утверждения Дональда Трампа о том, что его оппонент – кандидат от Демократической партии Джо Байден – одержал победу на выборах президента в этом штате с помощью мошенничества.
- В частности, губернатор Джорджии Брайан Кемп отверг просьбу Трампа созвать специальную сессию законодательного органа штата, чтобы отменить результаты голосования и передать голоса выборщиков Трампу.
- Ранее Трамп заявил о фальсификациях на выборах президента США и раскрыл механизм подтасовок.
- 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
- 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его не изберут по результатам выборов 2020 года.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.