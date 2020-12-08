В Джорджии приняли окончательное решение о победителе выборов президента США

Джо Байден получил 306 голосов выборщиков / Reuters

Штат Джорджия официально утвердил кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена победителем выборов президента США. Пересчет голосов в штате проводили трижды.

Об этом сообщает CNN.

Госсекретарь Джорджии Брэд Реффенспергер заявил, что этот день стал особенно важным в вопросе прозрачности президентских выборов.

"Теперь жители штата могут двигаться вперед, зная, что их голоса, и только их законные голоса были подсчитаны точно, справедливо и надежно", - заявил Реффенспергер.

Отметим, Джо Байден получил 16 голосов выборщиков в штате Джорджия.

На данный момент согласно данным подсчета в режиме реального времени, на выборах президента лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден – он получил 306 голосов выборщиков. Результат Трампа – 232 голоса выборщиков.

foxnews.com

Тем временем глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что действующий президент США Дональд Трамп проведет мирную передачу власти победителю на президентских выборах Джо Байдену. Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post.

"Я знаю, что будет мирная передача власти", - сказал Кадлоу.

Он также заявил, что не видит "раздражения" в действиях Трампа после объявления предварительных результатов выборов. По его мнению, президент "просто внимательно следит за тем, чтобы выборы в стране прошли честно и без фальсификаций".

Отметим, в понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков США соберется на заседание, чтобы проголосовать за назначение будущего президента.

Читайте такжеТрамп планирует "грандиозно" уйти из Белого дома в день инаугурации Байдена - СМИ

Выборы в США - последние новости:

Официальные лица штата Джорджия отвергли утверждения Дональда Трампа о том, что его оппонент – кандидат от Демократической партии Джо Байден – одержал победу на выборах президента в этом штате с помощью мошенничества.

В частности, губернатор Джорджии Брайан Кемп отверг просьбу Трампа созвать специальную сессию законодательного органа штата, чтобы отменить результаты голосования и передать голоса выборщиков Трампу.

Ранее Трамп заявил о фальсификациях на выборах президента США и раскрыл механизм подтасовок.

27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.

2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его не изберут по результатам выборов 2020 года.