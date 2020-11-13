В Эфиопии в результате резни погибли сотни мирных жителей

К нападению причастна местная правящая партия.
На севере Эфиопии, в регионе Тиграй, сотни мирных жителей были убиты в результате масштабной резни.
Как сообщила международная правозащитная организация Amnesty International, на людей осуществили нападение представители местной правящей партии, которые ведут активную борьбу против федерального правительства.
Максимальное количество пострадавших и умерших обнаружили в центре города, недалеко от коммерческого банка Эфиопии и вдоль дороги, ведущей в соседний город Хумер. Свидетели резни и патологоанатомы подтверждают, что все жертвы были убиты ножом или мачете. Огнестрельных ранений нет ни у одного пострадавшего.
"Раненые рассказали мне, что на них напали с мачете, топорами и ножами. Также по ранениям видно, что на погибших напали с использованием острых предметов. Это ужасно, и мне очень грустно, что я был свидетелем этого", - рассказал свидетель жуткой трагедии.
Три человека, которые чудом выжили в массовой бойне, рассказали, что на них напали сотрудники специальной полиции Тиграя и другие члены "Народного освободительного фронта" (НФВТ).
Официально число погибших мирных жителей пока не озвучено. Однако местное информационное агентство утверждает, что погибло около 500 человек.
Читайте также"Все только начинается": ВОЗ бьет тревогу из-за пандемии в АфрикеОтметим, причиной стал конфликт между премьер-министром Абием Ахмедом и президентом регионального правительства Тыграй Дебреционом Гебремикаелем.
Конфликт перешел в военную фазу 3 ноября — войну объявил Нобелевский лауреат премии мира 2019 года, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. При этом известно, что вооруженные формирования НФОТ значительно превосходят правительственные силы.
Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ) сначала был долгие годы повстанческим движением, после чего превратился в политическую партию. 9 сентября 2020 администрация Тыграй провела в регионе выборы без разрешения на то центрального правительства, которое объявило голосование незаконным.
Резня в Кривом Роге
Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина с ножом нападал на людей, в результате чего есть погибшие и раненые.
Позже сообщалось, что мужчина, который устроил резню в Кривом Роге, требует для себя смертной казни.
Президент Украины Владимир Зеленский считает терроризмом убийства, которые в Кривом Роге совершил неадекватный злоумышленник.