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В Эфиопии в результате резни погибли сотни мирных жителей

13 ноября 2020, 18:12

К нападению причастна местная правящая партия.

Эфиопия
На севере Эфиопии произошла массовая резня местных жителей / Фото: REUTERS

На севере Эфиопии, в регионе Тиграй, сотни мирных жителей были убиты в результате масштабной резни.

Как сообщила международная правозащитная организация Amnesty International, на людей осуществили нападение представители местной правящей партии, которые ведут активную борьбу против федерального правительства.

Максимальное количество пострадавших и умерших обнаружили в центре города, недалеко от коммерческого банка Эфиопии и вдоль дороги, ведущей в соседний город Хумер. Свидетели резни и патологоанатомы подтверждают, что все жертвы были убиты ножом или мачете. Огнестрельных ранений нет ни у одного пострадавшего.

"Раненые рассказали мне, что на них напали с мачете, топорами и ножами. Также по ранениям видно, что на погибших напали с использованием острых предметов. Это ужасно, и мне очень грустно, что я был свидетелем этого", - рассказал свидетель жуткой трагедии.

Три человека, которые чудом выжили в массовой бойне, рассказали, что на них напали сотрудники специальной полиции Тиграя и другие члены "Народного освободительного фронта" (НФВТ).

Официально число погибших мирных жителей пока не озвучено. Однако местное информационное агентство утверждает, что погибло около 500 человек.

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Конфликт перешел в военную фазу 3 ноября — войну объявил Нобелевский лауреат премии мира 2019 года, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. При этом известно, что вооруженные формирования НФОТ значительно превосходят правительственные силы.

Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ) сначала был долгие годы повстанческим движением, после чего превратился в политическую партию. 9 сентября 2020 администрация Тыграй провела в регионе выборы без разрешения на то центрального правительства, которое объявило голосование незаконным.

Резня в Кривом Роге

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