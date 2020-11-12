В Египте рухнул вертолет с американскими военными

Возле Шарм-эль-Шейха разбился вертолет с американскими военными / Хвиля

В Египте неподалеку курортного города Шарм-эль-Шейх потерпел крушение военный вертолет с солдатами на борту.

Как информирует CNN со ссылкой на информацию, полученную от Вооруженных сил коалиции, погибли 8 миротворцев - шестеро американцев, чех и француз.

Уточняется, что в аварии удалось выжить одному пассажиру. Счастливчиком оказался гражданин США.

Причина падения вертолета уточняется. По предварительной информации, произошел несчастный случай.

Отметим, миротворческие силы на Синайском полуострове наблюдают за мирным соглашением, достигнутым между Египтом и Израилем в 1978 году. Безопасность в регионе в последние годы крайне нестабильна из-за действий террористической организации Исламское государство.

/ Фото: CNN