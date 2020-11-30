В Ереване назвали условие вывода войск РФ и признания независимости Карабаха

Российские войска в Карабахе / Фото Reuters

Признание независимости Нагорного Карабаха со стороны некоторых стран Европейского союза не исключено.

Об этом NovostiNK заявил армянский дипломат, экс-глава МИД непризнанной НКР Арман Меликян.

"Приветствуя подобный шаг, одновременно необходимо понимать, что подобное признание потребует определенных шагов и со стороны властей Арцаха. Оценивая важность признания суверенитета Арцаха иностранными государствами, я придаю аналогичную важность и реакции официального Степанакерта на подобное признание", - подчеркнул он.

Среди шагов руководства Армении в направлении преодоления негативных последствий военного и политического поражения дипломат в качестве приоритета выделил меры в направлении предотвращения возможного дополнительного ущерба на местах.

По оценкам Меликяна, речь идет об организации возвращения военнопленных, выяснения судьбы пропавших без вести, поиска тел павших воинов. А также демаркации и делимитации границ и новой линии соприкосновения. Отдельным вопросом является защита гражданского населения.

В то же время в интервью телекомпании Гала Меликян, говоря о присутствии войск России в Карабахе, заявил о том, что у Армении нет никакой гарантии, что через 5 лет, а может и через 4,5 года российские войска не будут выведены из Карабаха.

"Вопрос в том, захотят ли русские уйти. Ведь, если они уйдут из Карабаха, они уйдут и из Армении", - подчеркнул он.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали соглашение о завершении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, регион должны покинуть армянские вооруженные силы и воинские формирования НКР. На новой линии разграничения размещаются войска РФ.

История войны за Нагорный Карабах