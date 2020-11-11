В Ереване вспыхнул бунт из-за вывода войск из Карабаха, полиция закручивает гайки

Война за Карабах - в Ереване ужесточились бунты против вывода войск / Фото: Reuters

Ситуация в центре Еревана сегодня накаленная: там проходят стычки оппозиционеров с полицией.

Оппозиция требует отказаться от вывода войск из Нагорного Карабаха, а премьера Армении Никола Пашиняна отправить в отставку. Толпа скандирует: "Никол — предатель!".

Правоохранители уже начали задержания, в том числе задержан и лидер оппозиции, глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян. По данным Telegram-каналов, задержаны также бывший руководитель аппарата Нацсобрания Арсен Бабаян и экс-депутат Вардан Айвазян, члены партии Отечество и Республиканской партии Армении.

Протесты в Армении вспыхнули сразу после подписания соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Многие рассматривают это как капитуляцию.

Судя по публикуемым в Сети видео, противостояние набирает обороты.

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