В Ереване вспыхнул бунт из-за вывода войск из Карабаха, полиция закручивает гайки

Оппозиция Еревана требует отказаться от вывода войск из Нагорного Карабаха.
Ситуация в центре Еревана сегодня накаленная: там проходят стычки оппозиционеров с полицией.
Оппозиция требует отказаться от вывода войск из Нагорного Карабаха, а премьера Армении Никола Пашиняна отправить в отставку. Толпа скандирует: "Никол — предатель!".
Правоохранители уже начали задержания, в том числе задержан и лидер оппозиции, глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян. По данным Telegram-каналов, задержаны также бывший руководитель аппарата Нацсобрания Арсен Бабаян и экс-депутат Вардан Айвазян, члены партии Отечество и Республиканской партии Армении.
Протесты в Армении вспыхнули сразу после подписания соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Многие рассматривают это как капитуляцию.
Судя по публикуемым в Сети видео, противостояние набирает обороты.
Война за Нагорный Карабах 2020: последние новости
- Ранее Пашинян объяснил, зачем подписал капитуляцию Армении. Могли пасть крупные города, заявил армянский премьер.
- В Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября вступило в силу новое перемирие. Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.