В Ереване заговорили о признании независимости Карабаха: главное условие

Война за Нагорный Карабах / @wwwmodgovaz

Президент Армении Армен Саркисян рассказал о планах, в случае тупика переговоров по урегулированию в Карабахе.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, Ереван не исключает признания независимости Нагорного Карабаха.

В то же время он обратил внимание на то, что похожие конфликты в мире длятся не один десяток лет.

"Посмотрите на другие конфликты - палестинский конфликт сколько лет идет, сколько всего подписывали. Это очень сложный вопрос. Все эти 26 лет армянская сторона говорила, что готова к нормальным переговорам", - пояснил президент Армении.

Саркисян подчеркнул, что Ереван готов к переговорам и напомнил, что Армения до сих пор не признала независимость Карабаха.

"По очень простой причине – если Армения признает, тогда мало что нужно уже обсуждать. Мы всегда верили, что окончательного решения можно добиться только путем переговоров, а не декларациями о независимости. Но если света в конце тоннеля не будет видно, тогда Армения признает независимость Карабаха", - добавил Саркисян.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах