В Ереване заговорили о признании независимости Карабаха: главное условие

Ереван не исключает признания независимости Нагорного Карабаха.
Президент Армении Армен Саркисян рассказал о планах, в случае тупика переговоров по урегулированию в Карабахе.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, Ереван не исключает признания независимости Нагорного Карабаха.
В то же время он обратил внимание на то, что похожие конфликты в мире длятся не один десяток лет.
"Посмотрите на другие конфликты - палестинский конфликт сколько лет идет, сколько всего подписывали. Это очень сложный вопрос. Все эти 26 лет армянская сторона говорила, что готова к нормальным переговорам", - пояснил президент Армении.
Саркисян подчеркнул, что Ереван готов к переговорам и напомнил, что Армения до сих пор не признала независимость Карабаха.
"По очень простой причине – если Армения признает, тогда мало что нужно уже обсуждать. Мы всегда верили, что окончательного решения можно добиться только путем переговоров, а не декларациями о независимости. Но если света в конце тоннеля не будет видно, тогда Армения признает независимость Карабаха", - добавил Саркисян.
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- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.