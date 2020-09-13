В ЕС отказались решать судьбу Северного потока-2

В ЕС не хотят решать судьбу Северного потока-2 / Reuters

Решение по проекту "Северный поток-2", о судьбе которого активно заговорили после отравления российского оппозиционера Алексея Навального, должна принять Германия, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом Боррель рассказал в интервью Financial Times.

"Северный поток - 2" не является европейским проектом. Я должен сказать, что Европейская комиссия никогда не демонстрировала сильного энтузиазма по поводу "Северного потока-2", - сказал он.

В то же время европейский дипломат добавил, что судьбу проекта придется "решать немцам".

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