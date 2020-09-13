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В ЕС отказались решать судьбу Северного потока-2

13 сентября 2020, 15:21

Будущее газопровода зависит от решения Германии.

Северный поток-2
В ЕС не хотят решать судьбу Северного потока-2 / Reuters

Решение по проекту "Северный поток-2", о судьбе которого активно заговорили после отравления российского оппозиционера Алексея Навального, должна принять Германия, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом Боррель рассказал в интервью Financial Times.

"Северный поток - 2" не является европейским проектом. Я должен сказать, что Европейская комиссия никогда не демонстрировала сильного энтузиазма по поводу "Северного потока-2", - сказал он.

В то же время европейский дипломат добавил, что судьбу проекта придется "решать немцам".

Северный поток-2 – что об этом говорилось ранее:

  • 12 сентября депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что правящая партия — Христианско-демократический союз (ХДС) — намерена "наказать" Россию за отравление оппозиционера Алексея Навального и отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2".
  • 9 сентября польское правительство предложило Германии использовать свою газотранспортную систему в том случае, если Берлин откажется от реализации российского проекта Северный поток-2.
  • 8 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение по будущему проекта "Северный поток 2" из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального будет "не германским, а европейским".
  • 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы. По словам главы МИД Германии, ситуацию с Навальным не стоит сужать до дискуссий о строительстве "Северного потока-2". Маас уточнил, что свыше 100 компаний, половина которых немецкие, участвуют в строительстве газопровода. Кроме того, в реализации "Северного потока-2" задействованы 12 стран ЕС.
  • 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

Северный поток-2 новости Европы Жозеп Боррель отравление Навального
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