В ЕС отказываются вводить санкции против Лукашенко – СМИ

В ЕС не готовы включить Лукашенко в список санкций против Беларуси / Reuters

В предварительном санкционном списке Евросоюзе значатся 17 белорусских чиновников, в отношении которых будут введены санкции за причастность к насилию на улицах Беларуси и фальсификации президентского избирательного процесса. Однако действующего президента Беларуси в данных списках нет.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на своего специального корреспондента в Брюсселе.

Эксперты уже определились по всем фигурантам санкционного списка. Ожидается, что послы стран Евросоюза дадут свое согласие уже на следующей неделе, после чего ожидается утверждение введения режима ограничительных мер на уровне министров.

В связи с санкциями, чиновники режима Лукашенко станут персонами нон грата в Беларуси, а их активы в европейских финансовых учреждениях будут заморожены.Читайте также"Искреннее разочарование": у Лукашенко отреагировали на балтийские санкции

При этом подчеркивается, что несмотря на согласованную позицию стран ЕС по вопросу введения санкционных мер против белорусских чиновников, консенсуса среди государств по поводу наличия кандидатуры Александра Лукашенко в данном списке достичь не удалось.

Напомним, страны Балтии уже ввели санкции против белорусского режима и лично Александра Лукашенко. Политику и чиновникам запрещен въезд на территории данных государств.

Тем временем в Литве заявили о расширении национального санкционного списка против Беларуси, в который вошли 118 чиновников.

Ранее Лукашенко жестко раскритиковал страны Балтии по причине санкций против белорусских государственных деятелей и объяснил, почему ЕС на самом деле не хочет ссориться с Беларусью.