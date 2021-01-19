В ЕС придумали, как обеспечить бедные страны вакциной от коронавируса

В ЕС придумали, как поделиться вакцинами от коронавируса / Фото Reuters

В ЕС намерены создать механизм, который обеспечит возможность поделиться вакцинами от коронавируса с бедными странами. Механизм может быть задействован до начала работы программы COVAX, пишет Reuters.

"Мы работаем со странами-членами над идеей европейского механизма, чтобы делиться вакцинами с другими странами за пределами ЕС", - подчеркнула еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стеллу Кириакидес, упомянув, в частности, Западные Балканы и Африку.

При этом, добавила Кириакидес, механизм будет запущен до того, как заработает международная платформа COVAX, созданная для обеспечения доступа к вакцинам для всех стран мира.

Евросоюз, население которого составляет 450 миллионов человек, законтрактовал около 2,3 млн доз препарата от коронавируса производства шести компаний.

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