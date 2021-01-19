В ЕС придумали, как обеспечить бедные страны вакциной от коронавируса

Механизм может быть задействован до того, как заработает международная платформа COVAX.
В ЕС намерены создать механизм, который обеспечит возможность поделиться вакцинами от коронавируса с бедными странами. Механизм может быть задействован до начала работы программы COVAX, пишет Reuters.
"Мы работаем со странами-членами над идеей европейского механизма, чтобы делиться вакцинами с другими странами за пределами ЕС", - подчеркнула еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стеллу Кириакидес, упомянув, в частности, Западные Балканы и Африку.
При этом, добавила Кириакидес, механизм будет запущен до того, как заработает международная платформа COVAX, созданная для обеспечения доступа к вакцинам для всех стран мира.
Евросоюз, население которого составляет 450 миллионов человек, законтрактовал около 2,3 млн доз препарата от коронавируса производства шести компаний.
Вакцина от коронавируса – о чем ранее сообщал Главред:
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
- Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- Отметим, недавно в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer
- В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.