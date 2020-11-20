В ЕС рассказали, как Украина присоединилась к наказанию Лукашенко

Европарламент не теряет надежды повлиять на Лукашенко.
Санкции против действующей власти Беларуси ввели еще 7 государств-партнеров ЕС. Среди них и Украина.
Как уточнил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, санкционные меры приняты в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека". Заявление еврочиновника передает пресс-служба Европарламента.
В целом, к санкциям присоединились Украина, Албания, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Лихтенштейн.
Ранее Лукашенко оценил ситуацию в Беларуси: гражданская война весной и база США в Киеве. По словам Лукашенко, против Беларуси работают самый мощные спецслужбы мировых государств.
Санкции против Беларуси: последние новости
- Напомним, 19 ноября Европейский союз начал подготовку третьего пакета санкций против Беларуси. Он будет подготовлен в течение ближайших недель.
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
- Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь.
- Также Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
- Кроме того, Канада в координации с ЕС ввела дополнительные санкции против чиновников Беларуси.
Автор: Диана Беловодская