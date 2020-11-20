В ЕС рассказали, как Украина присоединилась к наказанию Лукашенко

Новости Беларуси – Санкции против страны ввели Украина и еще 7 стран / Reuters

Санкции против действующей власти Беларуси ввели еще 7 государств-партнеров ЕС. Среди них и Украина.

Как уточнил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, санкционные меры приняты в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека". Заявление еврочиновника передает пресс-служба Европарламента.

В целом, к санкциям присоединились Украина, Албания, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Лихтенштейн.

Ранее Лукашенко оценил ситуацию в Беларуси: гражданская война весной и база США в Киеве. По словам Лукашенко, против Беларуси работают самый мощные спецслужбы мировых государств.

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