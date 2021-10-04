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В ЕС рекомендовали третью дозу вакцины от коронавируса, но для "избранных"

4 октября 2021, 18:29

По данным исследований, третья доза этих вакцин увеличивает способность вырабатывать антитела против вируса, который вызывает COVID-19.

Вакцинация
В ЕС рекомендовали бустерные дозы вакцин / УНИАН

В ЕС Комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендует сделать бустерные дозы вакцинами Pfizer и Moderna от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. Такая доза может вводиться через 28 дней после второй, пишет EMA.

По данным исследований, третья доза этих вакцин увеличивает способность вырабатывать антитела против вируса, который вызывает COVID-19, у пациентов с трансплантацией органов с ослабленной иммунной системой.

При этом нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от COVID-19. Но ожидается, что бустерная доза повысит защиту, по крайней мере, у некоторых пациентов.

"EMA будет продолжать отслеживать любые данные о ее эффективности", - говорится в сообщении.

Также говорится о том, что важно различать третью дозу для людей с ослабленной иммунной системой и людей с нормальной иммунной системой. В отношении последних исследования показали значительное повышение уровня антител, когда бустерная доза вводится примерно через 6 месяцев после второй.

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"На основании этих данных комитет пришел к выводу, что ревакцинация может рассматриваться как минимум через 6 месяцев после второй дозы для людей в возрасте 18 лет и старше", - добавили в EMA.

Но в то же время уточняется, что в настоящее время оцениваются данные по бустерной дозе вакцины Spikevax от Moderna для людей с нормальной иммунной системой.

Ранее инфекционист Вадим Аристов назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

"Единственное противопоказание − это анафилактический шок или существенные нарушения иммунитета после первой дозы вакцины", − сказал он.Еще одним вариантом Аристов называет различные аллергические реакции на конкретные компоненты, но под это подпадают "единицы на миллионы людей".

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Евросоюз Вакцина вакцина от коронавируса
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