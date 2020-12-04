В ЕС резко отреагировали на принятие Радой закона о лжи в е-декларациях

В Европарламенте положительно отреагировали на принятие закона об электронном декларировании / Фото: pixabay.com

Депутат Европейского парламента от Германии Михаэль Галер заявил, что он приветствует принятие Радой закона о перезапуске ответственности за внесение недостоверных сведений в электронные декларации. Однако санкция за нарушение закона могла быть более жесткой.

Как написал политик в своем аккаунте в микроблоге Twitter в пятницу, 4 декабря, принятие закона о восстановлении ответственности за внесение неправдивых сведений в электронные декларации является позитивным сигналом. При этом можно было установить более жесткие санкции в случае его нарушения.

"Приятно видеть, что Верховная Рада проголосовала за восстановление уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений в декларациях. Однако предусмотренные санкции могли бы быть более жесткими", - написал Галер.

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Также он подчеркнул, что теперь Украина должна решить вопросы по работе Национального агентства по предупреждению коррупции и Национального антикоррупционного бюро.

Реакция ЕС на отмену е-деклараций в Украине