В ЕС резко отреагировали на принятие Радой закона о лжи в е-декларациях

В Европарламенте ожидают, что теперь Украина должна решить вопросы с НАБУ и НАПК.
Депутат Европейского парламента от Германии Михаэль Галер заявил, что он приветствует принятие Радой закона о перезапуске ответственности за внесение недостоверных сведений в электронные декларации. Однако санкция за нарушение закона могла быть более жесткой.
Как написал политик в своем аккаунте в микроблоге Twitter в пятницу, 4 декабря, принятие закона о восстановлении ответственности за внесение неправдивых сведений в электронные декларации является позитивным сигналом. При этом можно было установить более жесткие санкции в случае его нарушения.
"Приятно видеть, что Верховная Рада проголосовала за восстановление уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений в декларациях. Однако предусмотренные санкции могли бы быть более жесткими", - написал Галер.
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Также он подчеркнул, что теперь Украина должна решить вопросы по работе Национального агентства по предупреждению коррупции и Национального антикоррупционного бюро.
Реакция ЕС на отмену е-деклараций в Украине
- Конституционный суд 27 октября признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных сведений в электронные декларации.
- Суд запретил Национальному агентству по предупреждению коррупции вести соответствующий реестр и выявлять конфликт интересов в декларациях.
- Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября созвал внеочередное заседание СНБО, в ходе которого было принято решение о восстановлении электронного декларирования.
- В ЕС заявили, что вердикт КСУ по антикоррупционным законам может существенным образом отразиться на экономическом сотрудничестве Киева и Брюсселя.
- Позже в Евросоюзе также предупредили, что результаты действий КСУ могут стать основанием для приостановки безвизового режима с Украиной.