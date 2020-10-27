В ЕС сделали тревожное заявление о вакцине от коронавируса

Вакцину от коронавируса получат не все / Reuters

Вакцинировать от опасного коронавируса до 2022 года будут только незначительную часть жителей Евросоюза.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, по словам чиновников, правительства европейских стран до сих пор не определились с вакцинацией граждан.

Ранее Европейской комиссии называла компании, у которых она предзаказывает вакцины:

AstraZeneca,

Sanofi - GSK,

Johnson & Johnson,

CureVac,

Moderna

консорциум фармакологических компаний BioNTech и Pfizer.

В общей сложности ЕК намерена получить более миллиарда доз вакцин от коронавируса. Однако эксперты отмечают, что не каждая потенциальная вакцина может быть эффективной.

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