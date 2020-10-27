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В ЕС сделали тревожное заявление о вакцине от коронавируса

27 октября 2020, 20:18

Правительства европейских стран до сих пор не определились с вакцинацией граждан.

Вакцина
Вакцину от коронавируса получат не все / Reuters

Вакцинировать от опасного коронавируса до 2022 года будут только незначительную часть жителей Евросоюза.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источник, по словам чиновников, правительства европейских стран до сих пор не определились с вакцинацией граждан.

Ранее Европейской комиссии называла компании, у которых она предзаказывает вакцины:

  • AstraZeneca,
  • Sanofi - GSK,
  • Johnson & Johnson,
  • CureVac,
  • Moderna
  • консорциум фармакологических компаний BioNTech и Pfizer.

В общей сложности ЕК намерена получить более миллиарда доз вакцин от коронавируса. Однако эксперты отмечают, что не каждая потенциальная вакцина может быть эффективной.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела, появляющиеся в результате введения вакцины от коронавируса, плохо вырабатываются у пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты.
  • Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.

Евросоюз Вакцина коронавирус вакцинации новости Европы
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