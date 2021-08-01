В Эстонии создали препарат, который борется с коронавирусом

В Эстонии создали спрей от коронавируса / Daniel Foster / flickr.com/

Эстонские компании вместе разработали назальный спрей, который способен защитить организм от коронавируса. Разработчик говорит, что назальный спрей, получивший название BioBlock, способен уберечь даже от штамма Дельта, пишет Postimees.

Как рассказал научный директор компании Icosagen, принимающей участие в создании спрея, Март Встал, лабораторные исследования показали, что назальный спрей способен защищать от всех штаммов коронавируса, которые вызывают наибольшее беспокойство у Всемирной организации здравоохранения.

"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения", - сказал он.

Департамент здоровья Эстонии уже разрешил компании производить и продавать спрей BioBlock. Над разработкой спрея работал целый консорциум компаний и ученых.

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Напомним, ранее Национальная академия наук спрогнозировала развитие эпидемии COVID-19 в Украине с 28 июля по 10 августа. По данным украинских ученых, в ближайшие две недели среднее количество новых заражений в Украине увеличится с 581 в сутки до 638 ​​в течение недели 28 июля - 3 августа и 735 в течение недели 4-10 августа.

Добавим, в Украине бушует коронавирус Дельта. В субботу, 31 июля, стало известно о новых 4 случах заражения в Николаеве. Трое инфицированных индийским штаммом недавно приехали из Турции, а один - из РФ.