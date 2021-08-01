УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В Эстонии создали препарат, который борется с коронавирусом

1 августа 2021, 19:25

Департамент здоровья Эстонии уже разрешил компании производить и продавать спрей BioBlock.

коронавирус
В Эстонии создали спрей от коронавируса / Daniel Foster / flickr.com/

Эстонские компании вместе разработали назальный спрей, который способен защитить организм от коронавируса. Разработчик говорит, что назальный спрей, получивший название BioBlock, способен уберечь даже от штамма Дельта, пишет Postimees.

Как рассказал научный директор компании Icosagen, принимающей участие в создании спрея, Март Встал, лабораторные исследования показали, что назальный спрей способен защищать от всех штаммов коронавируса, которые вызывают наибольшее беспокойство у Всемирной организации здравоохранения.

"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения", - сказал он.

Департамент здоровья Эстонии уже разрешил компании производить и продавать спрей BioBlock. Над разработкой спрея работал целый консорциум компаний и ученых.

Читайте такжеОбнаружена причина появления новых штаммов коронавируса

Напомним, ранее Национальная академия наук спрогнозировала развитие эпидемии COVID-19 в Украине с 28 июля по 10 августа. По данным украинских ученых, в ближайшие две недели среднее количество новых заражений в Украине увеличится с 581 в сутки до 638 ​​в течение недели 28 июля - 3 августа и 735 в течение недели 4-10 августа.

Добавим, в Украине бушует коронавирус Дельта. В субботу, 31 июля, стало известно о новых 4 случах заражения в Николаеве. Трое инфицированных индийским штаммом недавно приехали из Турции, а один - из РФ.

Эстония коронавирус коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «В Эстонии создали препарат, который борется с коронавирусом». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Почему в аграрной Украине подсолнечное масло дороже, чем в ЕСПочему в аграрной Украине подсолнечное масло дороже, чем в ЕС Поиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительствоПоиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительство Названы три самых невезучих знака ЗодиакаНазваны три самых невезучих знака Зодиака "Исконно русский город": в Харькове разгорелся новый языковой скандал"Исконно русский город": в Харькове разгорелся новый языковой скандал Тащили по земле за волосы: в Черкассах одесские байкеры жестоко избили молодую паруТащили по земле за волосы: в Черкассах одесские байкеры жестоко избили молодую пару

Последние новости

19:30

Саудиты сделали сезон

19:25

В Эстонии создали препарат, который борется с коронавирусом

19:09

"Состояние не очень": адвокат Чауса нашел своего подзащитного Видео

19:03

"Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море Видео

18:51

Стартовали съемки сериала Велика надія на 1+1

Реклама
18:47

"Сходил за хлебушком": Зеленского засекли за покупками продуктов в супермаркете

18:45

Германия существенно ужесточила правила въезда в страну

18:16

Осторожно, опасно: в реках Украины найдены следы препаратов от коронавируса

17:54

Украина рискует превратиться в пустыню: климатолог дала пугающий прогноз и назвала сроки Видео

17:40

СМИ узнали, почему Шевченко не продлил контракт со сборной Украины

17:37

Отца нет, мать – пьет, а сестру он бьет: детали жизни семьи обвиняемого в убийстве Мирославы Третяк

17:25

Летняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 году

17:12

Гороскоп для Девы на август 2021: в каких сферах жизни гарантирован успех

17:04

В Харькове женщина родила двойню в ванной: детей назвали в честь медиков Видео

17:02

Украинская актриса в бикини удивила шикарной внешностью на жарком пляже

16:58

Скандал на Олимпиаде: белорусскую спортсменку пытаются силком вернуть в Минск Видео

16:36

Украинцам пообещали жару до +36° и предупредили о мощных ливнях со шквалами и градом Видео

15:52

"Сделали трепанацию черепа": у Дорофеевой жестоко избили танцора в центре Киева Видео

15:47

Андрей Шевченко официально покинул сборную Украины

15:42

Драка Данилюка и Милованова: на экс-секретаря СНБО подают заявление в полицию Видео

Реклама
15:23

Джамала и Tayanna впервые признались, как решились создать дуэт Видео

14:50

Меган Макрл "коварно" спланировала замужество и свадьбу с принцем Гарри - СМИ

14:50

В центре Киева девушка устроила танцы на пилоне, взобравшись на дорожный знак Видео

14:45

Супер-фарт и супер-удача: астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для Льва на август 2021

14:23

Скандал в УПЛ: экс-игрок сборной Украины обозвал соперника "проституткой"

14:06

Катерина Павленко публично рассказала правду про песню Gо-A и Maneskin Видео

13:57

В Калифорнии в кинотеатре расстреляли звезду TikTok и его девушку

13:53

Платная парковка во дворах: в Киевтранспарксервисе объяснили, к чему готовиться Видео

13:43

Пугающий дым у ТРЦ Пирамида: пожар ликвидирован, названа причина возгорания Видео

13:14

Календарь магнитных бурь на август 2021 года: когда ждать ударов Видео

13:13

"Рот закрыла - сижу": Полякова откровенно рассказала о своих экстравагантных выходках Видео

12:46

Жуткий столб черного дыма: под Одессой вспыхнул мощный пожар на складах Видео

12:33

Станцевал с учительницами и стал директором: педагог Василий Маслей с Полтавщины теперь звезда Сети Видео

12:19

Шансов выжить - немного: под Киевом нашли едва живого таксиста со множеством ранений

12:12

Цену на газ для украинцев можно снизить: Витренко объяснил, что для этого нужно сделать Видео

11:42

Украину накроет мощная жара до +35 с грозовыми дождями, градом и шквалами Видео

11:42

Упадок сил и происки конкурентов: что сулит Раку гороскоп на август 2021

11:30

"Большая наценка": министр агрополитики рассказал, как непогода ударит по ценам на продукты Видео

10:39

Всего за сутки в Гренландии растаяло 8,5 миллиарда тонн льда: кому угрожает большая вода

10:38

Приметы на 1 августа: что категорически нельзя делать и как привлечь удачу Видео

Реклама
10:08

Жуткая жара таки отпустит Украину: синоптики рассказали, какой погоды ждать в августе Видео

09:14

Засыпало землей на глубине 4 метра: в Киеве во время копания колодца погиб мужчина

09:07

Усиление карантина в ЕС: туристов из Украины предупредили о проблемах с отдыхом на курортах

08:47

Лунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные дни

08:16

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у почти 500 человек, госпитализаций - столько же Видео

07:45

Почему обзывать своих граждан "малороссами" - зло мнение

07:27

Лунный календарь на август 2021: энергетические вампиры, вдохновение и самые удачные дни

07:22

Романчук завоевал для Украины первое "серебро" Олимпийских игр-2020 в Токио

07:10

Байден и Путин заключили сделку по Украине: Илларионов предупредил Киев об опасности Видео

06:58

На смену ливням придет другая напасть: астролог рассказал о погоде в Украине в августе 2021 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять