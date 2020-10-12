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Евросоюз решает, как наказать россиян из-за отравления Навального Новичком

12 октября 2020, 10:40

Германия и Франция пытаются убедить Евросоюз ввести санкции против России из-за отравления оппозиционного политика.

Навальный
В Евросоюзе решают, как наказать Россию за отравление Навального / Reuters

Министры иностранных дел Европейского союза соберутся в понедельник, 12 октября, чтобы обсудить возможные санкции в отношении России за ее предполагаемую роль в отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Предложение по санкциям представят Германия и Франция.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Есть предложение двух государств-членов (Франции и Германии - ред.) о санкциях против ряда лиц в связи с отравлением (Алексея) Навального. Оно уже обсуждалось в рабочих группах Совета ЕС. У нас не хватает времени для оформления в понедельник юридического документа. Министры могут принять принципиальное политическое решение по этому вопросу. Но списка (подпадающих под санкции лиц и, может быть, организаций) на этом заседании не будет", - сообщил журналистам на условии анонимности высокопоставленный источник ЕС.

Источник пояснил, что санкции, которые готовятся в связи с Навальным, отражают недопустимость применения отравляющего вещества, подпадающего под запрет международной конвенции как химическое оружие.

В то же время группа Европейская народная партия (ЕНП) призывает министров иностранных дел стран-членов ЕС согласовать санкции против всех лиц, причастных к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает eppgroup.eu.

"Россия явно не смогла сотрудничать, чтобы начать международное расследование отравления Алексея Навального. Поэтому мы призываем государства-члены ЕС наказать виновных в этом преступлении. Все подстрекатели и исполнители должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.

Группа ЕНП призывает к санкциям, состоящим из отказа во въезде в ЕС и замораживания финансовых активов всех должностных лиц, связанных с нападением на лидера российской оппозиции.

"Дело г-на Навального, к сожалению, не первый и не последний акт насилия против политических оппонентов Путина. Это также происходило и происходит в разгар широкомасштабных репрессий против журналистов и несогласных в России", - напомнил Кубилюс.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

  • 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.
  • 3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия введет санкции против России в случае, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен Новичком.
  • 1 октября оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью после того, как его выписали из берлинской клиники Шарите, и заявил, что за его отравлением стоит глава Кремля Владимир Путин. "Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления", ‒ сказал Навальный.

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

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