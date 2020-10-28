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В Евросоюзе сделали заявление в ответ на решение КСУ по декларациям

28 октября 2020, 23:28

Евросоюз готов помочь Украине в восстановлении антикоррупционного законодательства.

евросоюз
Антикоррупционное законодательство - условие для финансовой помощи Украине от Евросоюза / Reuters

Предоставление Брюсселем финансовой помощи Украине в рамках двустороннего сотрудничества базируется на создании Киевом антикоррупционных правоохранительных органов, которые должны действовать эффективно и не подвергаться политическому давлению.

Об этом заявили в представительстве Европейского Союза в Украине в ответ на запрос информационного агентства УНИАН.

В представительстве Евросоюза акцентировали внимание на том, что институциональная база в виде антикоррупционных органов способствует более тесной политической и экономической интеграции Украины и ЕС. Финансовая помощь со стороны Брюсселя базируется именно на создании Киевом институтов борьбы с коррупцией.

"Огромная помощь ЕС, в том числе финансовая, в разных сферах, соответственно непосредственно связана с антикоррупционными органами, которые работают независимо, эффективно и свободны от политического или иного давления", - отмечается в сообщении.Читайте такжеСМИ узнали детали скандального решения КСУ по антикоррупционным законам

В заявлении подчеркивается, что если Украина выразит намерения восстановить антикоррупционную инфраструктуру, Евросоюз поможет Киеву в реализации соответствующих планов.

Решение КСУ по антикоррупционному законодательству

Евросоюз КСУ макрофинансовая помощь Антикоррупционные законы
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