В Евросоюзе сделали заявление в ответ на решение КСУ по декларациям

Антикоррупционное законодательство - условие для финансовой помощи Украине от Евросоюза / Reuters

Предоставление Брюсселем финансовой помощи Украине в рамках двустороннего сотрудничества базируется на создании Киевом антикоррупционных правоохранительных органов, которые должны действовать эффективно и не подвергаться политическому давлению.

Об этом заявили в представительстве Европейского Союза в Украине в ответ на запрос информационного агентства УНИАН.

В представительстве Евросоюза акцентировали внимание на том, что институциональная база в виде антикоррупционных органов способствует более тесной политической и экономической интеграции Украины и ЕС. Финансовая помощь со стороны Брюсселя базируется именно на создании Киевом институтов борьбы с коррупцией.

"Огромная помощь ЕС, в том числе финансовая, в разных сферах, соответственно непосредственно связана с антикоррупционными органами, которые работают независимо, эффективно и свободны от политического или иного давления", - отмечается в сообщении.Читайте такжеСМИ узнали детали скандального решения КСУ по антикоррупционным законам

В заявлении подчеркивается, что если Украина выразит намерения восстановить антикоррупционную инфраструктуру, Евросоюз поможет Киеву в реализации соответствующих планов.

Решение КСУ по антикоррупционному законодательству