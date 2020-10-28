В Евросоюзе сделали заявление в ответ на решение КСУ по декларациям

Евросоюз готов помочь Украине в восстановлении антикоррупционного законодательства.
Предоставление Брюсселем финансовой помощи Украине в рамках двустороннего сотрудничества базируется на создании Киевом антикоррупционных правоохранительных органов, которые должны действовать эффективно и не подвергаться политическому давлению.
Об этом заявили в представительстве Европейского Союза в Украине в ответ на запрос информационного агентства УНИАН.
В представительстве Евросоюза акцентировали внимание на том, что институциональная база в виде антикоррупционных органов способствует более тесной политической и экономической интеграции Украины и ЕС. Финансовая помощь со стороны Брюсселя базируется именно на создании Киевом институтов борьбы с коррупцией.
"Огромная помощь ЕС, в том числе финансовая, в разных сферах, соответственно непосредственно связана с антикоррупционными органами, которые работают независимо, эффективно и свободны от политического или иного давления", - отмечается в сообщении.Читайте такжеСМИ узнали детали скандального решения КСУ по антикоррупционным законам
В заявлении подчеркивается, что если Украина выразит намерения восстановить антикоррупционную инфраструктуру, Евросоюз поможет Киеву в реализации соответствующих планов.
Решение КСУ по антикоррупционному законодательству
- Во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины вынес решение о неконституционности статьи уголовного кодекса, которая предусматривает криминальную ответственность за недостоверное декларирование доходов государственными служащами.
- Представитель президента Украины в КСУ Федор Вениславский заявил, что такое решение противоречит курсу страны на евроинтеграцию и может повлиять на безвизовый режим с Евросоюзом.
- При этом Конституционный суд лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) функций мониторинга деклараций чиновников.
- В Офисе президента, в свою очередь, сделали заявление о том, что антикоррупционное законодательство будет функционировать в Украине, а глава государства Владимир Зеленский приложит для этого усилия.