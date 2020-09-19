В ФБК рассказали, как бутылку Навального со следами Новичка вывезли в ФРГ

Алексей Навальный / Reuters

Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала о том, как бутылка из гостиничного номера со следами Новичка, которым был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, была доставлена в Германию

Как подчеркнула она в интервью BBC, бутылка со следами яда прибыла на спецборте, на котором Навального увезли в Германию.

"Я действительно улетела на том самом медицинском борте, который увез Алексея. И эти бутылки злосчастные улетели вместе с нами. На этом самолете была Юля Навальная. Семье требовалось некое сопровождающее лицо, этим лицом оказалась я", - рассказала Певчих.

Она пояснила, что все, что сотрудники ФБК забрали из номера Навального, было расфасовано в разных местах.

"Мы понимали, что несмотря ни на что, эти бутылки - просто бутылки, ничего значимого. Но есть микроскопический шанс, что они окажутся ценными. Не забери мы их из Томска, они стали бы мусором", - отметила Певчих.

По ее словам, решение о том, что нужно подняться в номер и собрать все, что могло стать доказательством отравления оппозиционера, было принято после сообщения о госпитализации Навального от его пресс-секретаря Киры Ярмыш.

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Напомним, ранее Навальный опубликовал первое сообщение после своего отравления.

На фото Навальный был запечатлен на больничной койке в окружении своей семьи.