В ФРГ объяснили цель тайного визита Меркель к отравленному Навальному

В Кремле обратили внимание на встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Алексея Навального.
Встреча Алексея Навального с Ангелой Меркель в клинике Шарите не была тайной, но и не была публичной, разъяснил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Об этом Зайберт рассказал во время пресс-конференции в понедельник, 28 сентября, передает Lavanguardia.com.
По словам Зайберта, это был частный визит, "посещение больного человека".
"Слово "тайный" здесь не подходит, не все, что открыто для общественности, является тайным, это не был публичный визит", - продолжил чиновник.
Когда именно Меркель посетила Навального, он не рассказал.
В то же время в Кремле обратили внимание на встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно, обратили", — ответил Песков на соответствующий вопрос, сообщает РИА "Новости".
Отметим, в понедельник, 28 сентября, о "тайном" визите Меркель к Навальному "в условиях полной секретности" сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники.
Отравление Навального – о чем говорилось ранее:
- 28 сентября российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил информацию о своей встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.
- 22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.
- 21 сентября отравленный российский оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал вернуть его одежду, в которой он был в день отравления.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.