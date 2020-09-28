В ФРГ объяснили цель тайного визита Меркель к отравленному Навальному

Меркель тайно посетила Навального в больнице / Reuters

Встреча Алексея Навального с Ангелой Меркель в клинике Шарите не была тайной, но и не была публичной, разъяснил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Об этом Зайберт рассказал во время пресс-конференции в понедельник, 28 сентября, передает Lavanguardia.com.

По словам Зайберта, это был частный визит, "посещение больного человека".

"Слово "тайный" здесь не подходит, не все, что открыто для общественности, является тайным, это не был публичный визит", - продолжил чиновник.

Когда именно Меркель посетила Навального, он не рассказал.

В то же время в Кремле обратили внимание на встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Алексея Навального, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, обратили", — ответил Песков на соответствующий вопрос, сообщает РИА "Новости".

Отметим, в понедельник, 28 сентября, о "тайном" визите Меркель к Навальному "в условиях полной секретности" сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники.

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