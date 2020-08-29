В Германии на митинге начали скандировать: "Путин!"

/ Фото: скриншот из видео

В Берлине на митинге местные жители и гости города вышли протестовать против мер, которые власти принимают в рамках борьбы с коронавирусом, но протест неожиданно сменил вектор, и толпа начала кричать "Путин!"

Видео демонстрации обнародовано в YouTube. Некоторые участники вышли на антикарантинный протест с российскими флагами.

Журналисты интересовались, почему участники акции протеста вышли с российскими флагами.

"Все просто: потому что Путин может надавить на Трампа", — отметил мужчина.

Читайте такжеВлиятельный дипломат заявил о завершении стратегического партнерства Германии и РФКак известно, на центральной улице Фридрихштрассе в Берлине собралось около 20 тысяч человек. Это крупнейший протест за последние годы в Германии. Спокойствие в городе охраняют несколько тысяч сотрудников полиции. Митингующие критикуют политику властей относительно карантинных мер.

Напомним, ранее в Украине обновили эпидемиологическое зонирование регионов в связи с карантином.

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