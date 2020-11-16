В Германии не исключают введения новых санкций против Беларуси - СМИ

В Берлине не исключили введения санкций против белорусских компаний.
Германия обсуждает с Европейским союзом возможность введения новых санкций против руководства Беларуси.
Как сообщает Reuters, новые ограничения начали обсуждаться после того, как сотни протестующих были задержаны во время массовых демонстраций в Беларуси 15 ноября.
"Вполне возможно, что эти меры могут быть направлены против компаний, причастных к нарушениям прав человека", - заявил представитель Министерства иностранных дел Германии.
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Кроме того, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз готов ввести дополнительные санкции против Беларуси, в случае продолжения репрессий и насилия в отношении демонстрантов.
"Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только прямо и жестоко подавляли собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия", - говорится в заявлении ЕС.
Также в Евросоюзе выразили солидарность с белорусами, которые пострадали в результате действий белорусских властей.
Санкции против Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.
- Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь.
- Также Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.