В Германии не исключают введения новых санкций против Беларуси - СМИ

ЕС планирует ввести новые санкции против Беларуси / Reuters

​Германия обсуждает с Европейским союзом возможность введения новых санкций против руководства Беларуси.

Как сообщает Reuters​, новые ограничения начали обсуждаться после того, как сотни протестующих были задержаны во время массовых демонстраций в Беларуси 15 ноября.

"Вполне возможно, что эти меры могут быть направлены против компаний, причастных к нарушениям прав человека", - заявил представитель Министерства иностранных дел Германии.

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Кроме того, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз готов ввести дополнительные санкции против Беларуси, в случае продолжения репрессий и насилия в отношении демонстрантов.

"Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только прямо и жестоко подавляли собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия", - говорится в заявлении ЕС.

Также в Евросоюзе выразили солидарность с белорусами, которые пострадали в результате действий белорусских властей.

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