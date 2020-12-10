В Германии отреагировали на призывы США по Северному потоку-2

В Германии заявили, что Европу раздражает позиция США по вопросу реализации Северного потока-2 / Reuters

В немецком Бундестаге разочарованы призывом, в котором США просят Германию наложить мораторий на строительство Северного потока-2. Европейцев раздражает американская позиция, так как они не считают реализацию газопровода угрозой энергетической безопасности Европы. При этом существует надежда, что новая администрация Джо Байдена не будет вмешиваться в данный вопрос.

Об этом заявил председатель комитета немецкого Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст в письме, адресованном и. о посла США в ФРГ Робин Куинвилл, которая ранее призвала Германию запретить строительство российского газопровода, сообщает Süddeutsche Zeitung.

"Разве вы не понимаете, что у европейцев вызывает непонимание и раздражение то, что США пытаются защитить их от чего-то такого, что они не считают угрозой?" – написал политик, добавив, что в Берлине надеются на более конструктивную позицию по данному вопросу со стороны администрации Байдена.Читайте такжеСМИ узнали новые данные о завершении строительства Северного потока-2

Также он добавил, что суверенные государства вправе "самостоятельно определять свою политику".

Напомним, 5 декабря исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл призвала Берлин и Брюссель запретить строительство Северного потока-2. По ее мнению, такой шаг продемонстрировал бы четкую политическую позицию по нетерпимости к поведению РФ. Вашингтон считает проект СП-2 не только экономическим, но и политическим.

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