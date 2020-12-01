В Германии прояснили вопрос строительства Северного потока-2

Работы по прокладке труб в процессе строительства Северного потока-2 будет выполнять судно Академик Черский.
Компания Nord Stream 2 запускает процесс возобновления строительства российского энергетического проекта газопровод Северный поток-2 уже 5 декабря. Прокладку труб в водах Германии будет выполнять судно Академик Черский.
Как сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на представителя Морского и гидрогеографического агентства ФРГ, соответствующие работы уже запланированы.
"Мы предполагаем, что Nord Stream 2 планирует использовать судно Академик Черский", - подчеркнули в ФРГ.
Также известно, что 30 ноября российское судно-трубоукладчик Академик Черский, на которое Россия рассчитывала в процессе завершения строительства трубопровода, вернулось в Калининград на место своей прежней дислокации.Читайте такжеСМИ назвали дату возобновления строительства Северного потока-2
Северный поток-2 новости
- Строительство российского газопровода Северный поток-2 было прекращено около года назад из-за американских санкций.
- Несмотря на консолидированную позицию США по вопросу строительства СП-2, в России уверены, что проект удастся достроить и запустить в работу.
- В Конгрессе США планируют ввести санкции против ряда компаний, которые прямо или опосредованно связаны со строительством газопровода.
- По данным прессы, американцы ведут переговоры с европейскими компаниями и призывают их добровольно выйти из проекта Северный поток-2.
- Как полагает российский бизнесмен Рустам Танкаев, США планируют не допустить завершения строительства СП-2 и готовы для этого воевать с Россией. Согласно его прогнозу, проект завершить удастся, однако в итоге Москву и Вашингтон ждет еще более серьезный конфликт.