В Германии прояснили вопрос строительства Северного потока-2

Строительство Северного потока-2 обещают возобновить уже 5 декабря / Reuters

Компания Nord Stream 2 запускает процесс возобновления строительства российского энергетического проекта газопровод Северный поток-2 уже 5 декабря. Прокладку труб в водах Германии будет выполнять судно Академик Черский.

Как сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на представителя Морского и гидрогеографического агентства ФРГ, соответствующие работы уже запланированы.

"Мы предполагаем, что Nord Stream 2 планирует использовать судно Академик Черский", - подчеркнули в ФРГ.

Также известно, что 30 ноября российское судно-трубоукладчик Академик Черский, на которое Россия рассчитывала в процессе завершения строительства трубопровода, вернулось в Калининград на место своей прежней дислокации.Читайте такжеСМИ назвали дату возобновления строительства Северного потока-2

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