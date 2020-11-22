В Германии рассказали, продолжат ли поддерживать Северный поток-2

Очередной виток ситуации вокруг строительства российского газопровода.
Власти Федеральной Республики Германия в очередной раз подтвердили политическую поддержку строительства российского газопровода Северный поток-2.
Об этом сообщает российского информагентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании Uniper (партнера корпорации Газпром по строительству). Главной причиной позиции властей Германии он назвал ключевую роль газопровода в обеспечении безопасности поставок энергоресурса.
"Германия еще раз подтвердила свою политическую поддержку "Северному потоку-2" ввиду его роли в обеспечении безопасности поставок. В Вашингтоне ЕС высказался против введения экстерриториальных санкций", ‒ отметил представитель Uniper.
К слову, немного ранее немецким журналистам стало известно, что представители США возобновили контакты с компаниями, которые принимают участие в строительстве газопровода Северный поток-2, и грозят введением против них санкций.
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Северный поток-2 новости - что было ранее:
- США решительно выступают против завершения строительства российского энергетического проекта Северный поток-2. По причине уже действующих американских санкций процесс строительства газопровода приостановлен.
- Несмотря на жесткую позицию Вашингтона, в России полагают, что газопровод в обход Украины, Беларуси, Польши и других стран Восточной Европы будет введен в эксплуатацию уже в начале 2021 года.
- В Фонде национальной энергетической безопасности России утверждают, что Северный поток-2 достроят даже после победы кандидата на выборах президента США Джо Байдена.