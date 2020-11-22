В Германии рассказали, продолжат ли поддерживать Северный поток-2

Северный поток-2 / Reuters

Власти Федеральной Республики Германия в очередной раз подтвердили политическую поддержку строительства российского газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщает российского информагентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании Uniper (партнера корпорации Газпром по строительству). Главной причиной позиции властей Германии он назвал ключевую роль газопровода в обеспечении безопасности поставок энергоресурса.

"Германия еще раз подтвердила свою политическую поддержку "Северному потоку-2" ввиду его роли в обеспечении безопасности поставок. В Вашингтоне ЕС высказался против введения экстерриториальных санкций", ‒ отметил представитель Uniper.

К слову, немного ранее немецким журналистам стало известно, что представители США возобновили контакты с компаниями, которые принимают участие в строительстве газопровода Северный поток-2, и грозят введением против них санкций.

Читайте такжеНаказать за Северный поток-2: США подготовили новые санкции - Bloomberg

Северный поток-2 новости - что было ранее: