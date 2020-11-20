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В Германии задержан врач-убийца пациентов с коронавирусом

20 ноября 2020, 21:43

Пациенты на момент смерти находились в критическом состоянии.

коронавирус
В Германии задержали врача / Фото Reuters

Полиция немецкого города Эссен задержала врача университетской клиники. Его подозревают в умышленном убийстве двух пациентов с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба полиции, врач университетской клиники Эссена был задержан 18 ноября.

Правоохранители подозревают, что медик преднамеренно и противозаконно вводил тяжелобольным пациентам медикаменты на последней стадии их жизни, которые привели к немедленной смерти.

В результате действий врача умерли двое мужчин 47 и 50 лет. Они умерли 13 и 17 ноября. Пациенты проходили лечение у подозреваемого и находились на момент введения препаратов "в очень критическом состоянии".

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Полиция Эссена создала комиссию по расследованию убийства, медик помещен в места предварительного заключения. Он уже дал показания по одной из смертей, заявив, что своими действиями хотел прекратить "страдания пациента и его родных".

Отмечается, что 44-летний врач работал в учреждении с февраля 2020 года. В университетской клинике заявили, что пациенты находились "на последней стадии смерти". Медика отстранили от работы.

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