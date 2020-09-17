В гимназии при МГУ сказали, учится ли у них Николай Лукашенко

В гимназии при МГУ утверждают, что у них не учится сын Александра Лукашенко Николай / instagram.com/lukashenko_nikolay

В гимназии при Московском государственном университете им. Ломоносова сказали, учится ли у них младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко – 16-летний Николай.

В секретариате учебного заведения утверждали, что сын Лукашенко у них учится, пишет РИА Новости.

"Нет, это не правда, ничего подобного", – ответили в гимназии на вопрос, проходит ли у них обучение сын белорусского лидера.

Ранее СМИ писали, что Николай Лукашенко поступил в минский лицей при Белорусском государственном университете, однако позже забрал документы и был тайно переправлен в Москву.

Также журналисты узнали, что в Москве сын президента Беларуси будет учиться под вымышленной фамилией.

Справка. У Александра Лукашенко, кроме Николая, есть еще два сына – Дмитрий и Виктор. Президент Беларуси рассказывал, что Николай учился там, где жила его семья, в "деревенской школе" – в Острошицком Городке, который находится под Минском.