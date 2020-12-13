В Госдуме сделали заявление в ответ на слова депутата о территории Казахстана

В Госдуме РФ считают, что заявления политологов в ходе дискуссий можно интерпретировать по-разному.
Казахстан является стратегическим партнером России, которая признает суверенитет государства в существующих границах. Инцидент с заявлением депутата Вячеслава Никонова наверняка будет исчерпан.
Об этом заявил первый зампредседателя комитета Думы по делам СНГ Виктор Водолацкий изданию ТАСС, комментируя заявление Никонова о том, что "территория Казахстана – большой подарок от России".
По его словам, РФ признает территориальную целостность Казахстана, который является дружественной для российского государства страной. Москва и Нур-Султан являются участниками многих соглашений и программ – государства активно сотрудничают в политическом и экономическом направлениях.
"Казахстан - самый активный наш партнер в рамках работы СНГ", - уточнил Водолацкий.
Также он добавил, что подобные заявления можно трактовать по-разному, тогда как сам Никонов не ставил под сомнение вопрос территориальной целостности республики Казахстан. Ситуация должна быть урегулирована.
"Вячеслав Алексеевич (Никонов) не подразумевал, что могут возникнуть какие-то последствия из-за обсуждения вопросов истории. Я думаю, инцидент будет исчерпан", - подчеркнул Водолацкий.
Заявление Никонова и реакция Казахстана
- Депутат Госдумы РФ, глава комитета по вопросам образования и науки Вячеслав Никонов в эфире Первого российского телеканала заявил о том, что "территории республики Казахстан – это большой подарок России".
- Его заявления вызвали недоумение в МИД Казахстана. В Нур-Султане вызвали временного поверенного в делах РФ Александра Комарова и вручили ему ноту протеста. В дипломатическом ведомстве полагают, что такие заявление могут навредить сотрудничеству двух государства.
- Объясняя свои слова Никонов заявил, что интересы Казахской советской социалистической республики были соблюдены при определении границ государства.