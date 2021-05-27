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В Индии придумали необычный способ "задобрить" коронавирус

27 мая 2021, 19:08
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Управляющий храмом рассказал журналистам, что в индуизме у каждого божества есть своя "профессия":

В Индии моляться богине коронавируса / AFP

На фоне пандемии коронавируса, которая продолжает распространяться по миру, в Индии начали поклоняться богине этого вируса. Видео с молитвенным обрядом опубликовало агентство AFP.

По информации СМИ, храм, который поклоняется "Короне Дэви" (богини коронавируса) появился в городе Коимбаторе, где проживает более 1500000 человек. Священники ежедневно молятся божеству вируса, прося о пощаде.

Управляющий храмом рассказал журналистам, что в индуизме у каждого божества есть своя "профессия":

"Так что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вируса как богини и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее обременительной и перестала распространяться", - рассказал работник храма.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за сутки выявлено 3 тыс. 509 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 16 тыс. 867 человек.
  • В частности, заболели 193 ребенка и 82 медработника.Также за прошедшие сутки в медучреждения госпитализированы 1 тыс. 402 чел., зафиксировано 183 летальных случая.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

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