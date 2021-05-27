В Индии придумали необычный способ "задобрить" коронавирус

Управляющий храмом рассказал журналистам, что в индуизме у каждого божества есть своя "профессия":
На фоне пандемии коронавируса, которая продолжает распространяться по миру, в Индии начали поклоняться богине этого вируса. Видео с молитвенным обрядом опубликовало агентство AFP.
По информации СМИ, храм, который поклоняется "Короне Дэви" (богини коронавируса) появился в городе Коимбаторе, где проживает более 1500000 человек. Священники ежедневно молятся божеству вируса, прося о пощаде.
Управляющий храмом рассказал журналистам, что в индуизме у каждого божества есть своя "профессия":
"Так что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вируса как богини и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее обременительной и перестала распространяться", - рассказал работник храма.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки выявлено 3 тыс. 509 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 16 тыс. 867 человек.
- В частности, заболели 193 ребенка и 82 медработника.Также за прошедшие сутки в медучреждения госпитализированы 1 тыс. 402 чел., зафиксировано 183 летальных случая.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.
Автор: Екатерина Трохимчук