В Индии придумали необычный способ "задобрить" коронавирус

В Индии моляться богине коронавируса / AFP

На фоне пандемии коронавируса, которая продолжает распространяться по миру, в Индии начали поклоняться богине этого вируса. Видео с молитвенным обрядом опубликовало агентство AFP.

По информации СМИ, храм, который поклоняется "Короне Дэви" (богини коронавируса) появился в городе Коимбаторе, где проживает более 1500000 человек. Священники ежедневно молятся божеству вируса, прося о пощаде.

Управляющий храмом рассказал журналистам, что в индуизме у каждого божества есть своя "профессия":

"Так что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вируса как богини и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее обременительной и перестала распространяться", - рассказал работник храма.

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