В Индии разработали уникальный тест на коронавирус

Чувствительность и специфичность теста составляет 94 и 98% по сравнению с полимеразной цепной реакцией.
В Индии смогли разработать новый диагностический тест для выявления опасного коронавируса - его преимущество состоит в определении чрезвычайно низких вирусных нагрузок.
Авторами метода являются исследователи из Индийского технологического института в Харагпуре, сообщает The Hindu.
Проверка данного анализа с образцами пациентов показала высокий уровень точности. Так, при параллельном тестировании 200 образцов с помощью этой методики правильно было обнаружено 108 положительных образцов из 115 и 83 из 85 - отрицательных.
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Наличие или отсутствие коронавируса в образце предварительно было определено методом ПЦР в реальном времени. Чувствительность и специфичность теста составляет 94 и 98% по сравнению с полимеразной цепной реакцией.
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