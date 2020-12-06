В Индонезии стартовала вакцинация от коронавируса

В начале января правительство планирует получить еще 1,8 миллиона доз.
Первую партию вакцин от коронавируса получила Индонезия.
Как пишет Reuters, президент Индонезии Джоко Видодо заявил на онлайн-брифинге, что страна получила 1,2 миллиона доз китайской вакцины Sinovac Biotech Ltd, которую Индонезия тестирует с августа. Он добавил, что в начале января правительство планирует получить еще 1,8 миллиона доз.
Испытания вакцины Sinovac также проводятся в Бразилии и Турции, а промежуточные результаты по эффективности в Бразилии ожидаются к середине декабря.
В этом месяце Индонезия также получит поставки сырья для производства 15 миллионов доз и материалов для 30 миллионов доз в следующем месяце, сказал президент.
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По словам Джоко Видодо, вакцина все еще нуждается в оценке агентства по продовольствию и лекарствам страны (BPOM), в то время как его администрация продолжает готовиться к распространению вакцины на обширном архипелаге с населением 270 миллионов человек.
Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:
- Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность.
- 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
- Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.