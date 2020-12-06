В Индонезии стартовала вакцинация от коронавируса

В Индонезии стартовала вакцинация / Reuters

Первую партию вакцин от коронавируса получила Индонезия.

Как пишет Reuters, президент Индонезии Джоко Видодо заявил на онлайн-брифинге, что страна получила 1,2 миллиона доз китайской вакцины Sinovac Biotech Ltd, которую Индонезия тестирует с августа. Он добавил, что в начале января правительство планирует получить еще 1,8 миллиона доз.

Испытания вакцины Sinovac также проводятся в Бразилии и Турции, а промежуточные результаты по эффективности в Бразилии ожидаются к середине декабря.

В этом месяце Индонезия также получит поставки сырья для производства 15 миллионов доз и материалов для 30 миллионов доз в следующем месяце, сказал президент.

Читайте также"Не гарантирует защиты": врач предупредил об опасности вакцины от COVID-19

По словам Джоко Видодо, вакцина все еще нуждается в оценке агентства по продовольствию и лекарствам страны (BPOM), в то время как его администрация продолжает готовиться к распространению вакцины на обширном архипелаге с населением 270 миллионов человек.

Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее: