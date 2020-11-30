В Иране рассказали об оружии, которым убили руководителя ядерной программы

Оружие, которое нашли на месте террористического акта, имеет логотип и спецификации израильской военной промышленности.
Оружие, которое использовалось для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого западные разведслужбы считали руководителем иранской ядерной программы, произведено в Израиле.
"Фрагменты оружия, собранные на месте теракта, имеют логотипы и технические характеристики военной промышленности Израиля", - сообщил в понедельник, 30 ноября, телеканал Press TV со ссылкой на информированный источник.
По информации источника, оружие, которое нашли на месте террористического акта, имеет логотип и спецификации израильской военной промышленности.
Министерство обороны Ирана также заявило, что получило "новые сведения" о личности преступников, и что эта информация "будет обнародована очень скоро".
Бывший глава Организации оборонных инноваций и исследований министерства обороны Ирана, Фахризаде стал жертвой нападения, в результате которого произошел как минимум один взрыв и выстрел из пулемета в городе Абсард недалеко от Тегерана.
Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф написал в воскресенье в Твиттере, что это убийство несет в себе все признаки израильского режима.
История саботажа Тель-Авива, направленного против иранской ядерной программы, так же стара, как и сама программа.
Многие наблюдатели считают, что Израиль не может проводить такие опасные операции без информации и поддержки США, которые в 2015 году заключили с Ираном знаковую ядерную сделку.
Убийство ученого в Иране – о чем сообщалось ранее:
- Министерство обороны Ирана подтвердило, что в результате покушения неподалеку от Тегерана был убит физик Мохсен Фахризаде, которого некоторые дипломаты, согласно сообщениям, называли "отцом иранской бомбы".
- В субботу утром президент Ирана Хасан Рухани обвинил в убийстве ученого Израиль.
- По словам Рухани, Иран отомстит за убийство ученого.
- В Европейском союзе высказали слова осуждения в связи с жестоким убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
- Убитый в результате террористического акта в Иране физик-ядерщик Мохсен Фахризаде имел отношение к разработке баллистических ракет.