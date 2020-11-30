В Иране рассказали об оружии, которым убили руководителя ядерной программы

В Иране рассказали об оружии, которым убили Мохсена Фахризаде / Reuters

Оружие, которое использовалось для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого западные разведслужбы считали руководителем иранской ядерной программы, произведено в Израиле.

"Фрагменты оружия, собранные на месте теракта, имеют логотипы и технические характеристики военной промышленности Израиля", - сообщил в понедельник, 30 ноября, телеканал Press TV со ссылкой на информированный источник.

По информации источника, оружие, которое нашли на месте террористического акта, имеет логотип и спецификации израильской военной промышленности.

Министерство обороны Ирана также заявило, что получило "новые сведения" о личности преступников, и что эта информация "будет обнародована очень скоро".

Бывший глава Организации оборонных инноваций и исследований министерства обороны Ирана, Фахризаде стал жертвой нападения, в результате которого произошел как минимум один взрыв и выстрел из пулемета в городе Абсард недалеко от Тегерана.

Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф написал в воскресенье в Твиттере, что это убийство несет в себе все признаки израильского режима.

История саботажа Тель-Авива, направленного против иранской ядерной программы, так же стара, как и сама программа.

Многие наблюдатели считают, что Израиль не может проводить такие опасные операции без информации и поддержки США, которые в 2015 году заключили с Ираном знаковую ядерную сделку.

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