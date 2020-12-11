В Иране жестко отреагировали на стих Эрдогана в Баку и вызвали на разговор посла Турции

В Иране считают неприемлемым факт прочтения Эрдоганом отрывка из стихотворения Араз-Араз в Баку / Reuters

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции на разговор из-за стихотворения Араз-Араз, прочитанного турецким президентом Реджепом Эрдоганом в ходе военного парада в Баку. В Тегеране назвали такое заявление вмешательством в территориальную целостность государства.

"Посол Турции в Иране был вызван в ответ на неприемлемые заявления господина Эрдогана в ходе визита в Баку", - отмечается в сообщении иранского внешнеполитического ведомства, которое считает стихотворение, озвученное турецким президентом на военном параде в Азербайджане, неприемлемым, сообщает РИА Новости.

Послу Турции в Иране выразили протест и напомнили, что "времена территориальных претензий" давно прошли. В свою очередь, Тегеран никому не позволит поднимать такие вопросы и будет демонстрировать реакцию.

"Послу было сказано, что Иран никому не позволит вмешиваться в вопросы территориальной целостности. История тому свидетель. (Иран) не будет пасовать в вопросах национальной безопасности", - подчеркивается в сообщении МИД.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф был удивлен тем, что турецкому президенту Реджепу Эрдогану, который прочитал стих о "насильственном отделении районов" на северо-западе Ирана, никто об этом не сказал.Читайте такжеИран выразил поддержку одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе

Иранские СМИ отметили, что во время победного парада в Баку в честь возвращения Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, президент Турции озвучил отрывок их стихотворения Араз-Араз, которое считают лозунгом движения сепаратистов, не поддерживающих идею единства тюркских народов.

На северо-западе Ирана проживают азербайджанцы. Регион также называют Иранским Азербайджаном.

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