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В Исландии прекратили прививать людей вакциной от коронавируса Moderna из-за побочного эффекта

9 октября 2021, 07:58

На такой шаг власти страны пошли из-за увеличения заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации медпрепаратом.

вакцинация
В Исландии прекратили прививать людей вакциной от коронавируса Moderna из-за побочного эффек / Reuters

В Исландии в пятницу, 8 октября, временно прекратили прививать граждан вакциной от коронавируса Moderna, сославшись на небольшое повышение риска сердечного воспаления.

"Поскольку поставок вакцины Pfizer достаточно на территории (страны. — Ред.), главный эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии", — заявили в исландском Управлении здравоохранения, сообщает RTÉ.

Соответствующее решение в ведомстве объяснили "увеличением заболеваемости миокардитом и перикардитом после вакцинации вакциной Moderna, а также вакцинации с помощью Pfizer с BioNTech".

В течение двух последних месяцев Исландия вводила дополнительную дозу "почти исключительно" вакцины Moderna исландцам, привитым однодозовым препаратом Janssen от Johnson & Johnson, а также пенсионерам и людям с иммунодефицитом, которые получили две дозы другой вакцины.

Ограничение прививания Moderna не повлияет на кампанию вакцинации на острове с 370 тыс. жителей, где 88% населения старше 12 лет уже полностью вакцинированы.

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Миокардит и перикардит – это воспалительные заболевания сердца. Симптомы могут отличаться, но часто эти болезни вызывают у людей одышку, сердцебиение, которое может быть нерегулярным, и боль в груди.

В сюжете ТСН можете узнать о том, что Великобритания разрешила использовать вакцину Moderna для подростков:

Читайте такжеУ вакцин Pfizer и Moderna выявили новые и опасные побочные эффектыНапомним, скандинавские государства в среду, 6 октября, приостановили использование вакцины против коронавируса от компании Moderna среди молодых людей. Причиной является сообщение о редких случаях сердечных заболеваний среди вакцинированных.

Так, в Швеции приостановили использование препарата среди людей моложе 30 лет. В Дании вакцину пока не будут использовать среди несовершеннолетних, а Норвегия призвала тех, кто моложе 30 лет, прививаться Pfizer. Также о подобном шаге объявили в Финляндии.

Отмечается, что эти страны приняли решение о вакцине Moderna, опираясь на неопубликованное исследование, проведенное совместно с Министерством здравоохранения Швеции. Эксперты обнаружили, что среди молодых людей наблюдается "повышенный риск побочных эффектов, в частности воспаления сердечной мышцы или перикарда".

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