В Израиле убили руководителя операции по ликвидации "отца иранской бомбы" - СМИ

Группа иранских разведчиков более недели назад прибыла в Израиль и застрелила руководителя операции по ликвидации Мохсена Фахризаде.
Возле Тель-Авива был убит один из руководителей израильской разведки МОССАД Фахми Хинави, который руководил операцией по ликвидации иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Информацию об этом распространил американский портал Veteranstoday со ссылкой на собственные источники в Израиле. В то же время это сообщение не подтверждено официальными заявлениями ни Ирана, ни Израиля, ни США.
В материале сообщается, что группа иранских разведчиков более недели назад прибыла в Израиль под вымышленными именами и обосновалась в безопасных домах.
Когда Хинави 3 декабря ехал автомобиле к юго-востоку от Тель-Авива и остановился на красный свет, по его машине было выпущено 15 пуль, после чего нападавшие скрылись.
Портал даже приводит видео из Твиттера, где якобы был запечатлен этот момент. Но разобрать что-то на этом ролике не представляется возможным.
В публикации подчеркивается, что израильская пресса якобы целенаправленно умалчивает об этом происшествии.
Также портал утверждает, что убийство Хинави стало лишь одним из нескольких убийств представителей израильских спецслужб.
Убийство ученого в Иране – о чем сообщалось ранее:
- Министерство обороны Ирана подтвердило, что в результате покушения неподалеку от Тегерана был убит физик Мохсен Фахризаде, которого некоторые дипломаты, согласно сообщениям, называли "отцом иранской бомбы".
- Президент Ирана Хасан Рухани обвинил в убийстве ученого Израиль. По словам Рухани, Иран отомстит за убийство ученого.
- В Европейском союзе высказали слова осуждения в связи с жестоким убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
- Убитый в результате террористического акта в Иране физик-ядерщик Мохсен Фахризаде имел отношение к разработке баллистических ракет.
- Оружие, которое использовалось для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, произведено в Израиле.