В Израиле убили руководителя операции по ликвидации "отца иранской бомбы" - СМИ

В Израиле убили руководителя операции по ликвидации "отца иранской бомбы" Мохсена Фахризаде / Reuters

Возле Тель-Авива был убит один из руководителей израильской разведки МОССАД Фахми Хинави, который руководил операцией по ликвидации иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Информацию об этом распространил американский портал Veteranstoday со ссылкой на собственные источники в Израиле. В то же время это сообщение не подтверждено официальными заявлениями ни Ирана, ни Израиля, ни США.

В материале сообщается, что группа иранских разведчиков более недели назад прибыла в Израиль под вымышленными именами и обосновалась в безопасных домах.

Когда Хинави 3 декабря ехал автомобиле к юго-востоку от Тель-Авива и остановился на красный свет, по его машине было выпущено 15 пуль, после чего нападавшие скрылись.

Портал даже приводит видео из Твиттера, где якобы был запечатлен этот момент. Но разобрать что-то на этом ролике не представляется возможным.

В публикации подчеркивается, что израильская пресса якобы целенаправленно умалчивает об этом происшествии.

Также портал утверждает, что убийство Хинави стало лишь одним из нескольких убийств представителей израильских спецслужб.

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