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В Канаде голый политик "сходил по маленькому" в чашку во время онлайн-заседания парламента

29 мая 2021, 15:05

Зовут депутата Уильям Амос и он уже успел извиниться за свое поведение. Он заверил коллег, что это произошло случайно.

В Канаде голый политики помочился в чашку / facebook.com/willamoscanada

Канадский политик оказался в центре скандала после того, во время онлайн-заседания парламента 26 мая помочился в чашку. При этом он был абсолютно голым и попал в кадр.

Как сообщает CNN, это уже вторая выходка политика - 14 апреля он также засветился обнаженным во время видеозвонка. Отмечается, что зовут депутата Уильям Амос и он уже успел извиниться за свое поведение. Он заверил коллег, что это произошло случайно.

"Я мочился, не понимая, что был перед камерой. Хотя это и было случайно, это было абсолютно недопустимо, и я прошу прощения. Я глубоко смущен своими действиями и теми страданиями, которые они могли причинить кому-либо, кто был свидетелем этого", - написал он в Twitter.

Политик добавил, что временно перестанет исполнять обязанности и обратится за помощью - правда, за какой именно, он не уточнил.

Уильям Амос является федеральным членом парламента от муниципалитета Понтиак провинции Квебек от правящей Либеральной партии Канады.

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