В Канаде произошла "средневековая" резня: названо число жертв

В Квебеке злоумышленник устроил резню, две жертвы / Reuters

В субботу, 31 октября (отмечался Хэллоуин 2020), поздно вечером в канадском городе Квебек злоумышленник устроил резню, погибли по меньшей мере два человека, а пять человек пострадали и попали в местную больницу.

Мужчина устроил резню недалеко от здания Национального собрания, правоохранители просили людей, которые живут рядом, не покидать дома, пишет CBC News.

По сведениям полицейских, злоумышленник был в средневековой одежде и с холодным оружием.

Правоохранители задержали возможного убийцу рано утром в воскресенье, 1 ноября, сообщает Радио Канада.