В Канаде произошла "средневековая" резня: названо число жертв

Возможный убийца уже задержан, узнали журналисты.
В субботу, 31 октября (отмечался Хэллоуин 2020), поздно вечером в канадском городе Квебек злоумышленник устроил резню, погибли по меньшей мере два человека, а пять человек пострадали и попали в местную больницу.
Мужчина устроил резню недалеко от здания Национального собрания, правоохранители просили людей, которые живут рядом, не покидать дома, пишет CBC News.
По сведениям полицейских, злоумышленник был в средневековой одежде и с холодным оружием.
Правоохранители задержали возможного убийцу рано утром в воскресенье, 1 ноября, сообщает Радио Канада.
- Напомним, город Квебек является столицей канадской франкоязычной провинции Квебек.
- Ранее во Франции произошел теракт из-за карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого власти решили активнее бороться с исламистами.
- Позже в стране произошло еще два нападения – в Ницце человек с ножом устроил резню в римо-католицком храме, а в потом неизвестный устроил стрельбу в Лионе возле греческой церкви.
Автор: Екатерина Присяжнюк