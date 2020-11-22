УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Карабах возвращаются беженцы: премьер Армении и глава НКР обсудили планы

22 ноября 2020, 11:43

За последние пять дней в регион вернулись уже 25 тысяч человек.

Нагорный Карабах
Сначала возвращаются беженцы, у которых есть жилье / Фото Reuters

Президент непризнанной республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) Араик Арутюнян заявил, что в регион вернулись уже несколько десятков тысяч людей.

Согласно данным учетного центра республики, за последние пять дней в регион вернулись уже 25 тысяч человек, пишет Sputnik Армения.

"Возвращение наших соотечественников идет достаточно быстрыми темпами. Только за пять дней вернулись 25 тыс. человек, это по данным нашего учетного центра", — сказал Арутюнян.

По его словам, сначала возвращаются беженцы, у которых есть жилье. При этом есть проблемы, связанные с дорогами и безопасностью.

"Нужно сконцентрировать усилия на восстановлении в Арцахе нормальной жизни, обеспечении процесса возвращения наших соотечественников и создании необходимых условий. С президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном обсудили ближайшие планы", - написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, важнейшими задачами являются решение социальных проблем семей погибших военнослужащих, уточнение судеб без вести пропавших.

Армения предоставит по $600 переселенцам из азербайджанских районов НКР

Правительство Армении утвердило программу помощи жителям Карабаха, которые покинули территории, перешедшие под контроль Азербайджана. Жители общин получат единовременную помощь в размере 300 драмов ($600) и смогут пользоваться коммунальными услугами в течение года бесплатно.

Программой помощи могут воспользоваться граждане, которые в течение как минимум трех месяцев до начала боевых действий (то есть до 27 сентября) проживали в этих общинах.

Финансировать программу правительство будет на средства, переданные ему Всеармянским фондом Айастан.

Франция отправит в Карабах два борта с гуманитарной помощью

Правительство Франции отправит два самолета с гуманитарной помощью для внутренне перемещенных жителей Нагорного Карабаха 22 и 27 ноября.

Об этом со ссылкой на слова президента Франции Эммануэля Макрона сообщило французское посольство в Ереване на официальной странице в Facebook.

В субботу, 21 ноября, Макрон посетил французское отделение всеармянского фонда Айастан, чтобы "поддержать благотворительный фонетон по сбору средств для помощи внутренне перемещенным лицам в Нагорном Карабахе".

Также во французском диппредставительстве добавили, что помощь оказывается параллельно с программами, реализуемыми различными ассоциациями и органами местного самоуправления Франции.

Читайте такжеОтставка Пашиняна и уход России из Карабаха: эксперт назвал сценарий

Конфликт в Нагорном Карабахе - о чем сообщалось ранее:

война Нагорный Карабах беженцы Никол Пашинян новости Армении
Сейчас вы просматриваете новость «В Карабах возвращаются беженцы: премьер Армении и глава НКР обсудили планы». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Тотальное влияние России: эксперт раскрыл планы Турции и Азербайджана по КарабахуТотальное влияние России: эксперт раскрыл планы Турции и Азербайджана по Карабаху Алиев раскрыл планы по новой территории в КарабахеАлиев раскрыл планы по новой территории в Карабахе В ЕС приготовили еще один удар по Лукашенко: названы детали и срокиВ ЕС приготовили еще один удар по Лукашенко: названы детали и сроки В Армении раскрыли новые причины капитуляции в Нагорном КарабахеВ Армении раскрыли новые причины капитуляции в Нагорном Карабахе В РФ рассказали, что творится в Нагорном Карабахе по мере отступления их войскВ РФ рассказали, что творится в Нагорном Карабахе по мере отступления их войск
Следующий материал

Последние новости

12:20
Сильно похудел: появились первые фото Михаила Ефремова из СИЗО Белгорода
12:14
Зеленский назначил Милованова советником Ермака
11:55
Гороскоп на 23 ноября для всех: убыточная игра со смертью и денежные успехи Видео
11:51
Профессор рассказал, где в Украине будет вакцина от коронавируса
11:43
В Карабах возвращаются беженцы: премьер Армении и глава НКР обсудили планы Видео
Реклама
11:43
У Путина сделали заявление о главной цели России по Донбассу Видео
11:39
Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус Видео
11:33
Сериал по The Last of Us получил одобрение от руководства HBO Видео
11:03
Стала известна цена вакцины от COVID-19 компании Moderna Видео
10:41
Все, что делает жизнь лучше: журнал Time назвал главные изобретения 2020 года
10:36
Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала сроки Видео
10:34
Украинец побил восьмилетний рекорд Европы по плаванию
10:07
Победил не Майдан, а сцена Майдана мнение
09:56
Как пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогноз Видео
09:53
Местные выборы в Украине: в каких городах 22 ноября проходит второй тур Видео
09:48
Названы самые опасные витамины Видео
09:22
Грядет катастрофа: экс-замглавы МОЗ оценил ситуацию с COVID-19 к Новому году
09:10
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
08:55
COVID-19 в Киеве: за 24 часа нашли больше тысячи новых больных Видео
08:48
Вывод вооружений и выборы 31 марта на Донбассе: волонтер АТО оценил действия России Видео
Реклама
08:44
Почему события 2014-го года нельзя назвать революцией мнение
08:43
Гороскоп на 22 ноября для всех: денежный урожай и завидный результат Видео
08:23
Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще 12 тыс. диагнозов COVID-19 Видео
07:58
Когда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответ
07:33
Шансов больше нет: суд отклонил иск Трампа, который мог бы изменить результаты выборов
06:53
Карантин на новогодние праздники поставит на колени всю страну мнение
06:27
Лукашенко закончит трибуналом: Тихановская озвучила сценарий нового удара по режиму Видео
05:59
Число больных COVID-19 расти не будет: врач назвал неожиданную причину Видео
05:32
Названы знаки Зодиака, которые родились для удаленной работы
05:01
Открытки сыну и поздравления своими словами и стихи на День сыновей
04:22
Алиев оценил деятельность США и Франции по решению конфликта в Карабахе Видео
03:09
Врач предупредила, какой хлеб опасен Видео
02:38
Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет
02:05
Отставка Пашиняна и уход России из Карабаха: эксперт назвал сценарий Видео
00:49
Битва за Приднестровье: эксперт оценил вероятность новой войны России с Украиной Видео
00:21
Двум знакам Зодиака спрогнозирована денежная неделя: что посоветовали астрологи Видео
21 ноября, суббота
23:56
Арестович озвучил главный урок Нагорного Карабаха для Украины
23:44
Диетолог пояснила принципы питания после употребления антибиотиков Видео
23:20
В Париже жестко разогнали водометами акцию протеста Видео
22:55
В МинВОТ требуют не называть Крым "аннексированным"
Реклама
22:54
Минздрав подсчитал, во сколько обходится лечение одного COVID-пациента Видео
22:26
В Китае похвастались, что побороли COVID-19 "кодом здоровья" Видео
22:21
ЦИК озвучила имена победителей второго тура выборов мэров в семи городах
22:06
"Ненавижу болеть": Усик поделился подробностями перенесенного Covid-19 Видео
22:02
Вторые сутки подряд – антирекорд: в Украине +14 580 новых случаев COVID-19 Видео
21:34
"Трупы в приемных отделениях": профессор обеспокоен темпами заражения Covid-19 Видео
21:26
Зеленский уволил скандального главу Черниговской РГА
21:05
Полиция Киева рассказала подробности штрафов за отсутствие масок Видео
20:57
Хрустящая квашеная капуста, которая не темнеет – легкий рецепт Видео
20:56
Экс-министр экономики назвал себя советником Ермака
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять