В Карабах возвращаются беженцы: премьер Армении и глава НКР обсудили планы

Сначала возвращаются беженцы, у которых есть жилье / Фото Reuters

Президент непризнанной республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) Араик Арутюнян заявил, что в регион вернулись уже несколько десятков тысяч людей.

Согласно данным учетного центра республики, за последние пять дней в регион вернулись уже 25 тысяч человек, пишет Sputnik Армения.

"Возвращение наших соотечественников идет достаточно быстрыми темпами. Только за пять дней вернулись 25 тыс. человек, это по данным нашего учетного центра", — сказал Арутюнян.

По его словам, сначала возвращаются беженцы, у которых есть жилье. При этом есть проблемы, связанные с дорогами и безопасностью.

"Нужно сконцентрировать усилия на восстановлении в Арцахе нормальной жизни, обеспечении процесса возвращения наших соотечественников и создании необходимых условий. С президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном обсудили ближайшие планы", - написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, важнейшими задачами являются решение социальных проблем семей погибших военнослужащих, уточнение судеб без вести пропавших.

Армения предоставит по $600 переселенцам из азербайджанских районов НКР

Правительство Армении утвердило программу помощи жителям Карабаха, которые покинули территории, перешедшие под контроль Азербайджана. Жители общин получат единовременную помощь в размере 300 драмов ($600) и смогут пользоваться коммунальными услугами в течение года бесплатно.

Программой помощи могут воспользоваться граждане, которые в течение как минимум трех месяцев до начала боевых действий (то есть до 27 сентября) проживали в этих общинах.

Финансировать программу правительство будет на средства, переданные ему Всеармянским фондом Айастан.

Франция отправит в Карабах два борта с гуманитарной помощью

Правительство Франции отправит два самолета с гуманитарной помощью для внутренне перемещенных жителей Нагорного Карабаха 22 и 27 ноября.

Об этом со ссылкой на слова президента Франции Эммануэля Макрона сообщило французское посольство в Ереване на официальной странице в Facebook.

В субботу, 21 ноября, Макрон посетил французское отделение всеармянского фонда Айастан, чтобы "поддержать благотворительный фонетон по сбору средств для помощи внутренне перемещенным лицам в Нагорном Карабахе".

Также во французском диппредставительстве добавили, что помощь оказывается параллельно с программами, реализуемыми различными ассоциациями и органами местного самоуправления Франции.

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