В Карабах возвращаются беженцы: премьер Армении и глава НКР обсудили планы

За последние пять дней в регион вернулись уже 25 тысяч человек.
Президент непризнанной республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) Араик Арутюнян заявил, что в регион вернулись уже несколько десятков тысяч людей.
Согласно данным учетного центра республики, за последние пять дней в регион вернулись уже 25 тысяч человек, пишет Sputnik Армения.
"Возвращение наших соотечественников идет достаточно быстрыми темпами. Только за пять дней вернулись 25 тыс. человек, это по данным нашего учетного центра", — сказал Арутюнян.
По его словам, сначала возвращаются беженцы, у которых есть жилье. При этом есть проблемы, связанные с дорогами и безопасностью.
"Нужно сконцентрировать усилия на восстановлении в Арцахе нормальной жизни, обеспечении процесса возвращения наших соотечественников и создании необходимых условий. С президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном обсудили ближайшие планы", - написал в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, важнейшими задачами являются решение социальных проблем семей погибших военнослужащих, уточнение судеб без вести пропавших.
Армения предоставит по $600 переселенцам из азербайджанских районов НКР
Правительство Армении утвердило программу помощи жителям Карабаха, которые покинули территории, перешедшие под контроль Азербайджана. Жители общин получат единовременную помощь в размере 300 драмов ($600) и смогут пользоваться коммунальными услугами в течение года бесплатно.
Программой помощи могут воспользоваться граждане, которые в течение как минимум трех месяцев до начала боевых действий (то есть до 27 сентября) проживали в этих общинах.
Финансировать программу правительство будет на средства, переданные ему Всеармянским фондом Айастан.
Франция отправит в Карабах два борта с гуманитарной помощью
Правительство Франции отправит два самолета с гуманитарной помощью для внутренне перемещенных жителей Нагорного Карабаха 22 и 27 ноября.
Об этом со ссылкой на слова президента Франции Эммануэля Макрона сообщило французское посольство в Ереване на официальной странице в Facebook.
В субботу, 21 ноября, Макрон посетил французское отделение всеармянского фонда Айастан, чтобы "поддержать благотворительный фонетон по сбору средств для помощи внутренне перемещенным лицам в Нагорном Карабахе".
Также во французском диппредставительстве добавили, что помощь оказывается параллельно с программами, реализуемыми различными ассоциациями и органами местного самоуправления Франции.
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Конфликт в Нагорном Карабахе - о чем сообщалось ранее:
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава РФ Владимир Путин 9 ноября согласовали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ереван взял на себя обязательства по выводу войск из региона и возвращению под контроль Баку Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов.
- В Армении называют договоренности капитуляцией, однако армянский премьер Никол Пашинян подчеркивает, что у него не было другого выхода.
- Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что война в Карабахе завершилась победой Баку, который достиг своих целей по итогам военной операции.