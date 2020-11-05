В Карабахе обвинили Азербайджан в обстрелах тяжелой артиллерией по городам

Как утверждают карабахские спасатели, сейчас уточняются сведения о погибших, раненых и разрушениях после азербайджанских обстрелов.
Вооруженные силы Азербайджана на рассвете 5 ноября нанесли артиллерийские удары по городам Мартуни и Шуши.
Об этом сообщает портал Sputnik Армения со ссылкой на представители Службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Сведения о погибших, раненых и разрушениях сейчас уточняются.
"Противник целился по населенным пунктам и гражданским инфраструктурам. В частности, была применена тяжелая артиллерия в городе Мартуни, а по городу Шуши велся обстрел из различных видов вооружений", — рассказали карабахские спасатели.
Позднее представители пресс-службы Армии обороны НКР сообщили о том, что стабильная напряженность сохраняется на всех направлениях линии фронта. По их данным, штурмовые группы азербайджанской армии предпринимали многочисленные атаки на восточном, юго-восточном, южном и северном направлениях, однако якобы не преуспели.
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Война в Нагорном Карабахе - что было ранее:
- Вооруженная конфронтация между Арменией и Нагорным Карабахом достигла острой фазы утром 27 сентября. Армения обвинила азербайджанскую сторону в ракетных ударах по непризнанной НКР, а в Баку заявили о провокации Еревана и объявили о начале контрнаступательной операции.
- По мнению армянского премьера Никола Пашиняна, войну в Нагорном Карабахе сможет остановить только размещение российских миротворцев в зоне боевых действий.
- В Кремле не исключают ввода миротворческого контингента в зону нагорно-карабахского вооруженного противостояния, однако подчеркивают, что реализация такого сценария зависит исключительно от Армении и Азербайджана.
- Утром 4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что власти страны готовы прекратить военные действия в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.