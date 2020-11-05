В Карабахе обвинили Азербайджан в обстрелах тяжелой артиллерией по городам / Reuters

Вооруженные силы Азербайджана на рассвете 5 ноября нанесли артиллерийские удары по городам Мартуни и Шуши.

Об этом сообщает портал Sputnik Армения со ссылкой на представители Службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Сведения о погибших, раненых и разрушениях сейчас уточняются.

"Противник целился по населенным пунктам и гражданским инфраструктурам. В частности, была применена тяжелая артиллерия в городе Мартуни, а по городу Шуши велся обстрел из различных видов вооружений", — рассказали карабахские спасатели.

Позднее представители пресс-службы Армии обороны НКР сообщили о том, что стабильная напряженность сохраняется на всех направлениях линии фронта. По их данным, штурмовые группы азербайджанской армии предпринимали многочисленные атаки на восточном, юго-восточном, южном и северном направлениях, однако якобы не преуспели.

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